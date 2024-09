BZL Ost 🗣: Bad Endorf "bitter" – SVM zeigt Respekt vor Langengeisling

Spiele am Freitag

Nenad Grizelj, Trainer des TSV Bad Endorf: "Der Gegner, der SV Saaldorf, ist sehr tief gestanden und hat eigentlich wenig fürs Spiel beigetragen. Er hat geschaut, dass er auf Umschaltmomente kommt und ist sehr kompakt und sehr massiv gestanden. Sie waren sehr robust in ihrer Spielweise, was sie auszeichnet und haben uns so das Leben ein bisschen schwer gemacht. Sie haben destruktiv agiert, aber letztendlich haben sie es ganz clever gemacht. Wir haben leider durch zwei unnötige Standards unsere Gegentore gekriegt, wo wir nicht aufmerksam waren. Da geht es nicht nur um die Standards, sondern auch um die Entstehung der Standards, die dann zu Torschanzen, beziehungsweise zu Toren umgemünzt worden sind vom Gegner. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen mehr fürs Spiel gemacht, waren noch ein bisschen dynamischer, agiler, aktiver und haben uns dann erfolgreich mit dem Anschlusstor belohnt. Dann haben schon noch drei, vier aussichtsreiche Momente gehabt, wo uns vielleicht auch der letzte Pass noch gefällt hat. Einmal waren wir im Grunde schon durch und dann hat der Gegner ein taktisches Foul gezogen, wo sie sich eine gelbe Karte geholt haben, das war unser Mann blank durch gewesen. Unter dem Strich natürlich bitter und vielleicht auch ein bisschen unverdient, aber letztendlich ist das richtig, was erfolgreich ist und somit hat der Gegner halt alles richtig gemacht. Wir treten jetzt am Mittwoch in Holzkirchen an. Da wollen wir natürlich einiges besser machen. Dazu werden wir die letzten zwei Spiele nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, das Positive rausziehen, was wir über weite Strecken auch gut gemacht haben und dann wollen wir das ins Holzkirchen-Spiel transportieren und möglichst erfolgreich sein."

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: "Also alles in allem, glaube ich, gewinnt Ampfing nicht unverdient. Die haben mehr für das Spiel gemacht, hatten mehr Ballbesitz und waren sicherer am Ball als wir. Das Spiel fängt eigentlich gut an für uns. Schuster mit einem Freistoß aus dem Halbfeld ins lange Kreuzeck. Der Torhüter verschätzt sich da vielleicht auch ein bisschen, aber nichtsdestotrotz scharf geschossen. Dann kriegen wir zehn Minuten darauf dann das 1-1. Das haben sie schön aus der rechten Seite raus kombiniert. Ich glaube, dass wir das trotzdem hätten klären können, mit ein bisschen mehr Spielglück. Aber da tropft dann irgendwie wieder der Ball blöd von uns weg, sodass dann am Ende der Pohni (Anm. d. Red. Michael Pohn, Keeper beim SV Miesbach) zwar noch den ersten Schuss hält, aber den Nachschuss dann nicht mehr. Dann gab es noch eine bisschen interessante Szene. Ein hohes Bein im Sechzehner. Ich glaube, dass er ihn da im Gesicht getroffen hat, somit wäre das für mich ein Elfer gewesen. Aber der Schiri hat eigentlich relativ souverän gemeint, dass es für ihn gefährliches Spiel ist. War auch wurscht, weil wir dann den indirekten Freistoß auch wieder durch Schuster verwandelt haben. Den hat er ins Kreuzeck genagelt. Mit dem 2-1 geht's auch in die Halbzeit. Ich glaube, wir haben heute nicht so die Sicherheit am Ball gehabt, die Bälle sehr schnell hergeschenkt. Das hat Ampfing in die Karten gespielt, die dann gerade über ihre Zentralen richtig gut im Spiel waren. Wir haben das Herz auf den Platz gelassen, kriegen dann in der zweiten Halbzeit irgendwann das 2-2. Ähnliche Situation, sie spielen es schön raus, Pohni hält und dann ist der Abpraller wieder drin. Kurz vor Schluss kriegen wir dann das 3-2, wo wir auch davor Halbchancen vergeben, weil wir immer den letzten Ball unsauber gespielt haben. Mit ein bisschen mehr Glück bleiben die Punkte vielleicht im Zornding, aber unsere Jungs, haben sich den Arsch aufgerissen, haben alles gegeben, haben alles weg verteidigt, was ging oder haben es zumindest versucht. Da kann man denen wirklich keinen Vorwurf heute machen. Ja, es bleib nur dem Gegner zu gratulieren und auf das Rückspiel in Ampfing zu hoffen, dass wir uns da wieder ein bisschen ballsicherer zeigen und dann die drei Punkte mitnehmen."

Spiele am Samstag

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: "Das Spiel war relativ ausgeglichen in der ersten Halbzeit. Beide hatten Respekt voneinander gehabt und so waren die Torchancen nicht so übermächtig. Ich glaube, wir haben vielleicht die eine oder andere bessere gehabt, wo wir in Führung hätten gehen können. Aber Langengeisling hat es clever gemacht, hat das Spiel immer wieder verzögert und man hat einfach gesehen, dass das eine gute Truppe ist. Leider haben wir es nach der Halbzeit nicht geschafft, eine hundertprozentige Chance zu verwerten. Das ist auf der Linie geklärt worden und fast im Gegenzug kriegen wir aus einer Standardsituation, einen Freistoß, den er sehr gut schießt, dann ist es 1-0. Wir haben probiert, weiter anzulaufen, aber wie gesagt, Langengeisling hat es dann wirklich gut verteidigt. Gratulation von meiner Seite an Langengeisling und schade für uns."