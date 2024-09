BZL Nord: SVU zerlegt Kammerberg – SVN stürmt an Tabellenspitze

Der Sonntag wurde vom Kellerduell zwischen Rohrbach und Feldmoching eröffnet. Kammerberg ging bei Aufsteiger Untermenzing gefordert. Bereits am Samstag schlug der SC Eintracht Freising den bisherigen Tabellenführer ASV Dachau und krönte sich übergangsweise zum neuen Spitzenreiter. Der 8. Spieltag in der Übersicht.

Der SV Untermenzing scheint den Bock nach dem zweiten Sieg in Folge – zuvor drei Niederlagen am Stück – umgestoßen zu haben. Die formstarke SpVgg Kammerberg zerlegte der Aufsteiger mit 6:0. Die wohl spielentscheidende Aktion war der Platzverweis gegen Eichenseer nach 18 Minuten. Bereits fünf Minuten später nutze Kolbeck die Untermenzinger Überzahl aus. Kammerbergs Trainer Victor Medeleanu wechselte zu Beginn der zweiten Hälfte gleich viermal, erzielte damit aber nicht den gewünschten Effekt. Stattdessen spielte sich der SVU nach dem Seitenwechsel in einen Rausch. Pfister (56.), Wippert (62.) und Mösmang (67.) stellten binnen zehn Minuten auf 4:0. Marinkovic (80.) und Halfmann (86.) sorgten für den 6:0-Endstand.

Untermenzing klettert in der Tabelle und ist mit zwölf Zählern nur noch einen Punkt hinter Kammerberg.

SV Untermenzing – SpVgg Kammerberg 6:0

SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Fabian Keller May (78. Marc Spornraft), Philipp Simonides (80. Fabian Lüders), Alexander Berg, David Marinkovic, Dominik Pfister (71. Jakob Renner), Maximilian Heigl, Moritz Mösmang, Nick Schnöller (58. Luca Steinert), Lasse Peter Wippert (58. Tobias Halfmann) - Trainer: Nico Formella

SpVgg Kammerberg: Florian Radonic, Maximilian Schaar, Alexander Nefzger, Daniel Seybold, Andreas Huber (46. Florian Machl), Thomas Eichenseer, Robert Villand, Damjan Knetemann (46. Mario Stanic), Darvin Knetemann (46. Alem Besirevic), Lukas Fladung (46. Jonas Grundmann), Mario Dipalo (66. Haris Cehic) - Trainer: Victor Medeleanu

Schiedsrichter: Benedikt Jany (Grassau/Chiemsee) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Christopher Kolbeck (23.), 2:0 Dominik Pfister (56.), 3:0 Lasse Peter Wippert (62.), 4:0 Moritz Mösmang (67.), 5:0 David Marinkovic (80.), 6:0 Tobias Halfmann (86.)

Rot: Thomas Eichenseer (18./SpVgg Kammerberg/)

Der TSV Rohrbach feiert drei ganz wichtige Punkte im Kellerduell. Lange sah es nach einer klassischen Nullnummer aus. Prawda (80.) und Sperrer (82.) sorgten mit einem späten Doppelschlag aber doch noch für den Dreier. Die Gastgeber feiern den zweiten Sieg in Folge und verlassen mit nun acht Punkten die Abstiegsplätze. Feldmoching verliert bereits zum siebten Mal in dieser Saison und bleibt Vorletzter.

TSV Rohrbach – SpVgg Feldmoching 2:0

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Leon Hagen, Thomas Hammerschmid, Enes-Fuat Mete (69. Alem Husejnovic), Jonas Prawda, Michael Humbach, Maximilian Amper, Thomas Schwarzmeier (77. Tobias Eules), Niklas Schabenberger (69. Michael Sperrer), Kai Suzuki - Trainer: Leon Hagen - Trainer: Markus Eberl

SpVgg Feldmoching: Patrick Jännerwein, Robert Leidenberger, Moritz Haile, Ekrem Ljuma, Pablo Sliwka Seoane, Emir Kukrica, Gabriel Ramaj (89. Dino Tadic), Edon Prebreza, Luis Schulze (33. Ümit Arik) (75. Manolo Rohr), Emre Yalcin (61. Marko Ivic) (89. Yanis Ammar), Alpay Özgül - Trainer: Daniel Maether

Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Jonas Prawda (80.), 2:0 Michael Sperrer (82.)

Der SVN München erobert mit dem vierten Sieg in Folge und durch die Niederlage des ASV Dachau die Tabellenführung der BZL Nord. Beim SV Nord München-Lerchenau gewann die Mannschaft von Dennis Maggro knapp mit 2:1. Nguelefack (30.) brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung, Ceballos (44.) erhöhte zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor dem Seitenwechsel. Die Hausherren gaben sich nicht auf und kamen durch Wodere (62.) nach etwas mehr als einer gespielten Stunde zum Anschluss. Zu mehr reichte es aber nicht und der SVN brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit 20 Punkten aus acht Spielen thront Neuperlach als einziges noch ungeschlagenes Team an der Tabellenspitze. Lerchenau ist mit acht Punkten Neunter. SV Nord München-Lerchenau – SVN München 1:2

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Justin Haffendorn, Fitim Konjuhi (58. Amanuel Wodere), Omer Berbic, Benedikt Wellnhofer (89. Thomas Winterer), Yasir Ammar Sami, Christian Roth (87. Patrick Neser), Edin Smajlovic, Karl-Heinz Lappe, Lazar Cavnic - Trainer: Michael Westermair

SVN München: Wassim Zormati (52. Adem Ünver), Enes Kiran, Miguel Fantl, Kerem Tokdemir, Julien Santana-Mielke (66. Lucas Cyriacus), Ekrem Kardesoglu, Dylan Tougan, Cenk Imsak, Jose Maximiliano Andrade Ceballos (93. Benjamin Sivic), Rudi Gerhartsreiter (78. Josef Zander), Didier Nguelefack (91. Tarak Boussarsar) - Trainer: Dennis Magro

Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Didier Nguelefack (30.), 0:2 Jose Maximiliano Andrade Ceballos (44.), 1:2 Amanuel Wodere (62.)

Gaimerheim gewinnt mit 4:1 in Obermenzing und bleibt an der Tabellenspitze dran! 100 Zuschauer sahen zunächst aber die Führung für die Gastgeber (Graf 24.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde wendete sich aber das Blatt mit dem Platzverweis gegen Hercog (33.). Coklar (44.) nutze die Überzahl kurz vor der Halbzeitpause und glich für die Gäste aus. Nach dem Seitenwechsel folgten dann die dramatischen Minuten des Nico von Swiontek Brzezinski. Zunächst brachte er Gaimersheim in Führung (63.), kassierte keine vier Minuten später die Gelb-Rote Karte und sorgte damit wieder für ausgeglichene Mannschaftsstärken. Gaimersheim reagierte aber optimal und erhöhte nur kurze Zeit später auf 3:1 (Schreiner 69.). Für die endgültige Entscheidung sorgte der kurz zuvor eingewechselte Janjic (80.). Waldeck rutscht durch die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen weiter ab und ist mit neun Punkten Achter. SV Waldeck Obermenzing – TSV Gaimersheim 1:4

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Dominik Hercog, Lukas Obergrußberger (74. Philipp Kaiser), Luis Härtel, Alexander Hercog (61. Christoph Seizinger), Franz Huppert (84. Moritz Metten), Marco Stowasser, Fabian Giudice, Hüseyin Ceker (69. Simon Airapetian), Florian Graf (63. Joel Arthur), Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Luca Mancini (46. Daniel Sierck), Marcus Keilwerth, Thomas Schreiner, Benjamin Anikin (77. Qendrim Hoti), Nico von Swiontek Brzezinski, Peter Veit (46. Hakan Düzgün), Semih Coklar (77. Denis Janjic) - Trainer: Manfred Kroll

Schiedsrichter: Tobias Sommer - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Florian Graf (24.), 1:1 Semih Coklar (44.), 1:2 Nico von Swiontek Brzezinski (63.), 1:3 Thomas Schreiner (69.), 1:4 Denis Janjic (80.)

Rot: Dominik Hercog (33./SV Waldeck Obermenzing/)

Gelb-Rot: Nico von Swiontek Brzezinski (67./TSV Gaimersheim/)

Auch Fatih Spor Ingolstadt drehte sein Spiel und siegte mit 2:1 bei Srbija. Vasiljevic (2.) brachte die Hausherren mit einem Blitzstart in Führung. Ingolstadt war aber in der spielbestimmend und kam mit dem Pausenpfiff durch Saho (45.) zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel brachte Dervisi die Gäste in Führung und diese den Vorspung am Ende über die Zeit. Fatih klettert mit sieben Punkten auf Platz zwölf. Srbija bleibt mit drei Zählern Tabellenschlusslicht. SK Srbija München – FC Fatih Spor Ingolstadt 1:2

SK Srbija München: Savo Djuric, Leon Dimitric, Stefan Lazarevic, Kevin Todorovic, Milos Hadzic, Sadiq Baba Kyari (67. Mohammed Aldaher), Ivan Lovric, Milos Vasiljevic, Anel Losic, Alexandru Dubinschi, Yusuf Abdulhalim Rubeya - Trainer: Vladimir Cudic - Trainer: Goran Mrdan

FC Fatih Spor Ingolstadt: Marco Ernhofer, Boubacarr Saho, Erdogan Nasufaj, Dardan Berisha, Eduard Hardok, Aaron Toski (60. Muhammed Can Tural) (84. Alvaro Mehmetovic), Ugur Genc (46. Emre Arik), Alexander Uselmann, Hugo Lopes, David Meier, Eron Dervisi - Trainer: Fatih Topcu

Schiedsrichter: Rudi Ehmann - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Milos Vasiljevic (2.), 1:1 Boubacarr Saho (45.), 1:2 Eron Dervisi (59.)

Spiel am Samstag:

Der SC Eintracht Freising entscheidet das Topspiel in der Bezirksliga Nord für sich. Das Tor des Tages erzielte Christian Schmuckermeier in der 82. Minute. Damit sicherte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidbauer vor 150 Zuschauern die Tabellenführung. Für die Gastgeber aus Dachau war es die erste Saisonniederlage. Damit rutscht der ASV auf den zweiten Tabellenplatz ab. ASV Dachau – SC Eintracht Freising 0:1

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Zvonimir Kulic (84. Moritz Linke), Christoph Krüger, Stefan Aust, Luca Demmel (58. Dimitrios Papadopoulos), Maximilian Bergner, David Dworsky (67. Leonardo di Pasquale), Antonio Jara Andreu (84. Matthias Cebulla), Sergen Retzep (76. Niklas Kiermeier), Sebastian Mack - Trainer: Matthias Koston

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Johannes Kleidorfer, Rafael Wiesinger (92. Jozo Bobonja), Alexander Mrowczynski (64. Fabrizio Brandes), Felix Fischer, Andrej Valdivia (64. Fabian Löw), Bastian Lomp (86. Staas Mitko), Stefan Mikerevic, Christian Schmuckermeier, Stephan König - Trainer: Alexander Schmidbauer

Schiedsrichter: Paul Thiel - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Christian Schmuckermeier (82.)

Spiele am Freitag:

Der VfB Eichstätt II und der FC Gerolfing trennen sich Unentschieden. Die Partie blieb lange torlos, erst in der 39. Minute ging der FC Gerolfing in Führung. Kurz nach der Pause schlugen die Gastgeber in Person von Johannes Hallmeier allerdings zurück und glichen aus. Das 1:1 war dann auch der Endstand. Somit verpassen es beide Mannschaften, einen Sprung in der Tabelle zu machen.

VfB Eichstätt II – FC Gerolfing 1:1

VfB Eichstätt II: Marlon Roth, Samuel Biehler, Markus Bittl, Jakob Luff, Johannes Hallmeier (92. Semih Maden), Sebastian Mederer, Maximilian Eberlein, Julian Scholl, Samuel Schmid (84. Fabian Heindl), Alexander Meier (78. Florian Rehm), Taavi Hoffmann (75. Bastian Bickel)

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric (66. Oliver Stanisavovski), Matthias Hamm, Stefan Hoffmann, Armin Bortenschlager (64. Flaur Bashota), Philipp Haunschild, Florian Grosz (74. Donat Bashota), Niklas Nissl, Timo Kraus, Anastasios Porfyriadis, Altan Calim (66. Levin Egredzija)

Tore: 0:1 Anastasios Porfyriadis (39.), 1:1 Johannes Hallmeier (53.)