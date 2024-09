BZL Nord 🗣: SEF siegt "glücklich" – Waldeck verteilt Geschenke

Alexander Schmidbauer, Trainer SE Freising: "Wir nehmen einen etwas glücklichen Auswärtssieg aus Dachau mit - aufgrund unserer starken zweiten Halbzeit aber nicht unverdiente 3 Punkte. In Hälfte eins verschlafen wir die ersten 25-30 Minuten fast komplett. Da dürfen wir uns nicht beschweren, wenn Dachau 2:0 führt. Unser Goalie hält uns in dieser Phase zweimal mit Riesenparaden im Spiel. Aber genau dafür haben wir Jonas im Tor - nach seiner langen Verletzungspause hat er sich mit einem Riesenspiel stark zurückgemeldet! Für ihn persönlich ungemein wichtig - für uns als Team ebenfalls. Dachau muss sich da an die eigene Nase fassen, dass sie das Spiel da nicht so gut wie zumachen. Unsere wenigen Konterchancen haben wir kläglich liegen lassen. Wir haben alles an Einsatz vermissen lassen in so einem Topspiel. Normalerweise wirst du dafür gegen einen solchen Top-Gegner bestraft.

In der Pause musste ich meine Jungs aufrütteln - und mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wir waren giftig gegen den Ball und konnten unseren Matchplan endlich umsetzen. Dachau hat dann keine spielerischen Lösungen mehr gegen uns gefunden. Das Spiel hat sich gedreht und fast ausschließlich in Dachaus Hälfte abgespielt. Obwohl wir viele Aktionen in und um den Sechzehner hatten, gab es kaum klare Abschlüsse für uns, weil uns die letzte Zielstrebigkeit fehlte vor dem Tor und Dachau das trotzdem stark verteidigt. Allerdings kam Dachau auch nicht mehr selbst gefährlich vor unser Tor. Ein hoher Ballgewinn nach einem technischen Fehler im Aufbau der Dachauer bringt uns kurz vor Spielende dann das 1:0 und entscheidet das Spiel für uns - Brandes und König erzwingen den Ballgewinn, Schmucki schaltet schnell und schlenzt Ball in Torjäger-Manier ins lange Eck.

Wir hätten einen Punkt beim Tabellenführer unterschrieben - vor dem Spiel und erst recht nach unserer schwachen ersten Hälfte. Dass wir uns dann sogar noch mit dem Siegtor belohnen und bei einer sehr starken Mannschaft den Sieg einfahren, ist natürlich ein überragendes Gefühl gewesen. Auf die Leistung meiner Jungs in den zweiten 45 Minuten bin ich stolz.

Im Anschluss haben wir als Team den Sieg auf dem Freisinger Volksfest ausklingen lassen. Der Sieg gibt uns jetzt hoffentlich weiter Auftrieb fĂĽr die kommenden schweren Aufgabe."