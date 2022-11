BZL Nord: Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze - Aufsteiger im Keller 18. Spieltag kompakt

Der FSV Pfaffenhofen geht in der Pole Position in die Winterpause. Doch die SpVgg Feldmoching und der SV Nord Lerchenau lauern mit zwei Punkten Rückstand. Im Tabellenkeller hat Palzing die schlechtesten Karten. Der 18. Spieltag der Bezirksliga Ost kompakt.

Günzlhofen überwintert mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz auf Rang 13 und müsste - Stand jetzt - in die Relegation. Zum rettenden Ufer fehlen drei Zähler.

Cihan Öztürk hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. Drei Minuten vor der Pause meldete sich der Aufsteiger durch Antonio Ferlisi zurück. Das Remis hielt bis in die Schlussphase, doch dann flog zuerst Ritvan Maloku mit Gelb-Rot vom Platz und vier Minuten später erlöste der zweifache Torschütze Öztürk seine Farben.

Der FSV Pfaffenhofen hat die Tabellenführung verteidigt und geht mit zwei Zählern Vorsprung in die Winterpause. Im Heimspiel gegen den SV Ampertal Palzing brachte Paolo Cipolla die Platzherren im ersten Durchgang in Führung.

Der SV Nord Lerchenau geht dank Altmeister Karl-Heinz Lappe in Lauerstellung in die Winterpause. Der Ex-Profi entschied das Duell beim FC Schwabing in der 87. Minute mit dem Treffer zum 3:2-Enstand.

Die Gäste gingen nach 22 Minuten durch Peter Zeussel in Führung. Schwabing drehte vor 50 Zuschauern durch Philippe Göbel (37.) und Mohenned Al-Dulaimi (61.) den Rückstand und hoffte auf einen Heimsieg. Doch in der Schlussphase bog der SV Nord Lerchenau durch Justin Haffendorn (81.) und Kalle Lappe die drohende Niederlage in einen Sieg um.

Damit bleibt die Elf von Michael Westermair mit zwei Punkten Rückstand Dritter hinter dem FSV Pfaffenhofen. Schwabing überwintert trotz Pleite mit komfortablen neun Punkten Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz und ist Neunter.

