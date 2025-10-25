BZL 6: RWE fertigt Vogelheim ab, Sterkrade 06/07 siegt im Stadtderby

Am Sonntag wurde der elfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 ausgetragen, erneut hat dieser einen Wechsel an der Tabellenspitze zur Folge: Weil der SV Burgaltendorf seine Hausaufgaben bei Fatihspor Essen 2001 erledigt und der Vogelheimer SV das Topspiel gegen Rot-Weiss Essen II klar verliert, grüßt der SVB wieder vom Platz an der Sonne. Währenddessen hatte auch Verfolger SpVgg Sterkrade 06/07 einiges zu feiern, schließlich gelang gegen Stadtrivale Spvgg Sterkrade-Nord ein knapper 2:1-Erfolg. Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr muss sich hingegen auch Aufsteiger Dostlukspor Bottrop geschlagen geben.
12. Spieltag
02.11.25 Dostlukspor Bottrop - SpVgg Steele
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Spvgg Sterkrade-Nord
02.11.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Königshardt
02.11.25 SuS Haarzopf - DJK Arminia Lirich 1920
02.11.25 SV Burgaltendorf - TuSEM Essen 1926
02.11.25 Vogelheimer SV - Fatihspor Essen 2001
02.11.25 Fortuna Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr
02.11.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Heisinger SV
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiss Essen II
13. Spieltag
07.11.25 VfB Frohnhausen - SV Burgaltendorf
09.11.25 SpVgg Steele - Fortuna Bottrop
09.11.25 Fatihspor Essen 2001 - DJK Arminia Klosterhardt
09.11.25 Sportfreunde Königshardt - DJK Arminia Lirich 1920
09.11.25 Heisinger SV - Sportfreunde Niederwenigern II
09.11.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SuS Haarzopf
09.11.25 TuSEM Essen 1926 - Vogelheimer SV
09.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Dostlukspor Bottrop
09.11.25 Rot-Weiss Essen II - SpVgg Sterkrade 06/07