 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Die SpVgg Sterkrade 06/07 bejubelt den Derbysieg.
Die SpVgg Sterkrade 06/07 bejubelt den Derbysieg. – Foto: Bastian Beckers

BZL 6: RWE fertigt Vogelheim ab, Sterkrade 06/07 siegt im Stadtderby

Bezirksliga, Gruppe 6: Der elfte Spieltag hatte einiges auf der Agenda, neben dem Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen II und Spitzenreiter Vogelheimer SV kam es auch zum Stadtderby zwischen der Spvgg Sterkrade-Nord und der SpVgg Sterkrade 06/07.

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Sonntag wurde der elfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 ausgetragen, erneut hat dieser einen Wechsel an der Tabellenspitze zur Folge: Weil der SV Burgaltendorf seine Hausaufgaben bei Fatihspor Essen 2001 erledigt und der Vogelheimer SV das Topspiel gegen Rot-Weiss Essen II klar verliert, grüßt der SVB wieder vom Platz an der Sonne. Währenddessen hatte auch Verfolger SpVgg Sterkrade 06/07 einiges zu feiern, schließlich gelang gegen Stadtrivale Spvgg Sterkrade-Nord ein knapper 2:1-Erfolg. Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr muss sich hingegen auch Aufsteiger Dostlukspor Bottrop geschlagen geben.

Das ist der elfte Spieltag:

Gestern, 13:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
0
8
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
1
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
0
3
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
1
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
4
0
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage:

12. Spieltag
02.11.25 Dostlukspor Bottrop - SpVgg Steele
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Spvgg Sterkrade-Nord
02.11.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Königshardt
02.11.25 SuS Haarzopf - DJK Arminia Lirich 1920
02.11.25 SV Burgaltendorf - TuSEM Essen 1926
02.11.25 Vogelheimer SV - Fatihspor Essen 2001
02.11.25 Fortuna Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr
02.11.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Heisinger SV
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiss Essen II

13. Spieltag
07.11.25 VfB Frohnhausen - SV Burgaltendorf
09.11.25 SpVgg Steele - Fortuna Bottrop
09.11.25 Fatihspor Essen 2001 - DJK Arminia Klosterhardt
09.11.25 Sportfreunde Königshardt - DJK Arminia Lirich 1920
09.11.25 Heisinger SV - Sportfreunde Niederwenigern II
09.11.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SuS Haarzopf
09.11.25 TuSEM Essen 1926 - Vogelheimer SV
09.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Dostlukspor Bottrop
09.11.25 Rot-Weiss Essen II - SpVgg Sterkrade 06/07

Aufrufe: 025.10.2025, 09:30 Uhr
Tom KunzeAutor