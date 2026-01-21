BW 90 Berlin rüstet nach – Angriff auf die Spitzengruppe

Achter – oder vielleicht schon bald Dritter? Unabhängig vom noch laufenden Regelchaos rund um den Berliner Fußball-Verband setzt Blau-Weiß 90 Berlin ein sportliches Ausrufezeichen und verkündet die ersten Winter-Neuzugänge für die Rückrunde der Berlin-Liga

Die Rückrunde startet für die Mariendorfer mit einem Derby

Blau-Weiß 90 Berlin stellt frühzeitig die Weichen für eine ambitionierte Rückrunde. Aktuell rangiert der Traditionsklub mit 25 Punkten auf Platz acht der Berlin-Liga. Doch sollte das Sportgericht des Berliner Fußball-Verbandes den Einsprüchen von Blau-Weiß 90 stattgeben – ein ausführlicher Bericht dazu liegt bei FuPa Berlin vor – könnte der Klub auf 31 Zähler klettern und sich plötzlich auf Rang drei wiederfinden. Passend zu dieser Ausgangslage präsentieren Cheftrainer Rani Al-Kassem und Co-Trainer Haris Cerimagic nun offiziell die ersten Winter-Transfers. Gleich drei neue Akteure werden ab der Rückrunde das blau-weiße Trikot tragen.

Mit Tarik Hadziavdic (25) kommt ein erfahrener Offensivspieler aus der Oberliga von Tennis Borussia Berlin. Seine Bilanz spricht für sich: 119 Spiele, 41 Tore und 10 Assists. Hadziavdic soll dem Offensivspiel Struktur, Spielstärke und Ruhe verleihen – und vor allem sofort weiterhelfen. Hier Infos über Tarik Ebenfalls neu ist Caleb Osarenren (25), zuletzt für die VSG Altglienicke II in der Berlin-Liga aktiv. Der physisch starke Akteur bringt mit 175 Einsätzen, 32 Treffern und zwei Vorlagen reichlich Erfahrung mit und soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität und Durchsetzungskraft in entscheidenden Momenten geben. Alles über Caleb hier

Caleb Osarenren und Rani Al Kassem – Foto: Verein

Als Perspektivspieler wurde zudem Angreifer Lukas Lehmann (18) verpflichtet, der zuletzt in der U19 von SF Charlottenburg-Wilmersdorf der Berlin-Liga auflief. Robust, schnell und entwicklungsfähig – ein Transfer mit Blick auf die Zukunft. Trainer Al-Kassem erklärt gegenüber FuPa Berlin: „Haris Cerimagic und ich haben gezielt für die Rückrunde nachjustiert und den Kader bewusst etwas verkleinert. Insgesamt sind wir sehr gut aufgestellt. Mit den Neuverpflichtungen haben wir dennoch qualitativ starke Alternativen geschaffen, um auf Positionen mit erkennbarem Handlungsbedarf flexibel reagieren zu können. Weitere punktuelle Verstärkungen sind nicht ausgeschlossen.“

Lukas Lehmann und Rani Al Kassem – Foto: Verein