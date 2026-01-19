Berliner Fußball Fans – Foto: Frank Arlinghaus

Entscheidung im BFV-Regelchaos – Aktenz. 00460-25/26 Sportgericht urteilt bislang nur in einem Fall: Frohnauer SC vs. SSC Südwest Verlinkte Inhalte Berlin-Liga SC Staaken H. Neuendorf Altglienicke II Wilmersdorf + 15 weitere

Das BFV-Sportgericht hat im umstrittenen Komplex um Pokal- und Ligasperren entschieden. Der SSC Südwest erhält nachträglich drei Punkte gegen den Frohnauer SC. Doch die Entscheidung ist erst der Anfang: Frohnau kündigt Einspruch an, weitere Verfahren liegen weiter auf Eis

Kurz vor dem Jahreswechsel berichtet FuPa Berlin ausführlich über das Regel- und Organisationschaos beim Berliner Fußball-Verband (BFV). Nun liegt erstmals eine Entscheidung vor – und sie ist brisant. Hier der FuPa Bericht aus dem Dezember

Unter dem Aktenzeichen 00460-25/26-Sportger-SEN wertet das BFV-Sportgericht das Spiel zwischen dem dem Frohnauer SC und SSC Südwest nachträglich neu. Das ursprüngliche Ergebnis von 4:1 wird aufgehoben, der SSC Südwest gewinnt die Partie mit 2:0 am grünen Tisch und erhält drei Punkte. Satzung schlägt System

Das Sportgericht beruft sich ausdrücklich auf die geltende BFV-Satzung und Spielordnung. Seit dem Beiratsbeschluss aus dem Sommer 2023 gelten Pokal- und Meisterschaftsspiele als gemeinsamer Pflichtspielblock. Eine Gelbsperre aus dem Pokal greift damit automatisch für das folgende Ligaspiel – unabhängig davon, ob das DFBnet-System diese Sperre korrekt abbildet. Ein Hinweis ist im System hinterlegt. Dass gesperrte Spieler im System weiterhin als spielberechtigt erscheinen, spielt aus Sicht des Gerichts keine Rolle. Die Verantwortung liege bei den Vereinen.

– Foto: Alexander Rabe

Frohnau kündigt Einspruch an Der Fall ist damit nicht abgeschlossen. Andreas Weiner, sportlicher Leiter des Frohnauer SC, bestätigt gegenüber FuPa Berlin, Einspruch einzulegen. Nächste Instanz ist das BFV-Verbandssportgericht. Sollte auch dort zugunsten von Südwest entschieden werden, bleibt Frohnau nur noch der Gang vor das DFB-Sportgericht. Weitere Verfahren weiter offen Brisant: Bislang entscheidet das Sportgericht nur diesen einen Fall. Zahlreiche weitere Einsprüche – unter anderem zu Spielen von Berlin Türkspor, Blau-Weiß 90, den Füchsen Berlin, SC Staaken und dem TSV Rudow – sind weiterhin offen. Ob und wann diese Verfahren entschieden werden, lässt der BFV offen. FuPa Berlin hat den BFV-Sportrichter Dennis Dietel direkt gefragt. Er bejaht folgende Darstellung: „Das Sportgericht hat im Spiel Frohnau gegen Südwest zugunsten von Südwest entschieden.

Frohnau legt Einspruch ein und geht vor das Verbandssportgericht.

Wartet das Sportgericht die Entscheidung ab, bevor es über die anderen Fälle entscheidet?“ Tabellenverschiebung – Debatte spitzt sich zu Das Urteil verändert das Tabellenbild der Berlin-Liga spürbar. Weitere Umwertungen könnten den Titel- und Abstiegskampf erheblich beeinflussen. Die grundsätzliche Kritik bleibt bestehen: Die technische Problematik im DFBnet ist bekannt, eine präventive Kontrolle findet nicht statt, Sanktionen greifen erst nach Einspruch. Hier die mögliche Tabelle der Berlin-Liga nach der Verschiebung