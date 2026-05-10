BVB knapp hinter Schalke 04: Köln II schockt Dortmund II ganz spät

Im Rennen um Rang drei der Regionalliga West hat Borussia Dortmund II einen späten Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen 1. FC Köln II verspielte die Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Sieg und verpasst damit den Sprung vor den Revierrivalen FC Schalke 04 II.
Lange Zeit schien Borussia Dortmund II die passende Antwort auf die Derbypleite der Vorwoche gefunden zu haben. In einer insgesamt kontrollierten Partie brachte Elias Benkara die Gastgeber in der 63. Minute in Führung und sorgte damit für eine gute Ausgangslage im Kampf um Rang drei.
Der 1. FC Köln II gab sich jedoch nicht geschlagen und nutzte eine der letzten Möglichkeiten der Partie konsequent aus: In der 93. Minute traf Luiz Antonius Labenz zum späten 1:1-Ausgleich und sorgte damit für einen bitteren Dämpfer aus Sicht des BVB II. Statt wieder an Schalke vorbeizuziehen, bleibt Dortmund punktgleich hinter dem Rivalen auf Rang vier - S04 hat das bessere Torverhältnis. Köln wiederum baut sein Konto im Tabellenmittelfeld weiter aus und behauptet Rang acht.
Tore: 1:0 Elias Benkara (63.), 1:1 Luiz Antonius Labenz (93.)
Hinweis: Zuvor hatten wir den Ausgleich des 1. FC Köln II unterschlagen.
In der kommenden Woche findet der letzte Spieltag statt, entsprechend werden alle Partien parallel am Samstag um 14 Uhr ausgetragen.
34. Spieltag
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - SV Rödinghausen
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SSVg Velbert
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Köln
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Bonner SC
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - RW Oberhausen
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