BVB knapp hinter Schalke 04: Köln II schockt Dortmund II ganz spät

BVB verliert erst gegen Schalke, schlägt dann aber Köln. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Im Rennen um Rang drei der Regionalliga West hat Borussia Dortmund II einen späten Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen 1. FC Köln II verspielte die Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Sieg und verpasst damit den Sprung vor den Revierrivalen FC Schalke 04 II.

Lange Zeit schien Borussia Dortmund II die passende Antwort auf die Derbypleite der Vorwoche gefunden zu haben. In einer insgesamt kontrollierten Partie brachte Elias Benkara die Gastgeber in der 63. Minute in Führung und sorgte damit für eine gute Ausgangslage im Kampf um Rang drei.

Der 1. FC Köln II gab sich jedoch nicht geschlagen und nutzte eine der letzten Möglichkeiten der Partie konsequent aus: In der 93. Minute traf Luiz Antonius Labenz zum späten 1:1-Ausgleich und sorgte damit für einen bitteren Dämpfer aus Sicht des BVB II. Statt wieder an Schalke vorbeizuziehen, bleibt Dortmund punktgleich hinter dem Rivalen auf Rang vier - S04 hat das bessere Torverhältnis. Köln wiederum baut sein Konto im Tabellenmittelfeld weiter aus und behauptet Rang acht.