BV Viktoria Kirchderne zieht sich aus Bezirksliga zurück Am 3. November 2022 zog sich der BV Viktoria Kirchderne nach etwas mehr als sechs Jahren aus der Bezirksliga zurück.

Im Sommer 2016 gelang die Meisterschaft in der Kreisliga A2 Dortmund. Damalige Konkurrenten hinter Kirchderne waren z. B. der VfR Sölde und Türkspor Dortmund. Es folgten drei "fette Jahre" mit Top-Platzierungen in der traditionellen Dortmunder Bezirksliga-Staffel 8. Doch seit 2019 ging es tabellarisch bergab. Erst am vorletzten Spieltag der Saison 2021/22 konnte der Klassenerhalt eingetütet werden.

Am vorigen Wochenende kam es zum ersten Nichtantritt gegen den VfR Sölde. Nun wurde endgültig die Reißleine gezogen, um einen Neuanfang auf Kreisebene in der kommenden Spielzeit vorzunehmen.

Einen "kleinen Gewinner" hat der Rückzug. Das neue, sportliche Schlusslicht Holzwickeder SC II spielte nur 4:4-unentschieden gegen Kirchderne. Im Gegensatz zu allen anderen Gegnern wird der Oberliga-Reserve daher nur ein Punkt in der aktuellen Tabelle abgezogen.

Zur Historie des Vereins

Unter dem Vereinsnamen BV Viktoria Derne war von 1974 bis 1985 die zuvor einzige Ära in der Bezirksliga gelungen, sogar mit einem einjährigen Intermezzo in der Landesliga (1983/84). Im Jahre 1999 erfolgte die Umbenennung in den heutigen Vereinsnamen mit dem späteren Absturz sogar bis in die Kreisliga C.