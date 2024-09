Buxthude geht in Hammah unter

MTV-Trainer Pascal Voigt musste sich während der Woche nach Spielern umsehen, da einige Verletzte und Urlauber ausfielen. So kam die Hilfe aus der ersten und dritten Mannschaft sowie der Ü30. Er selber setzte sich zudem auf die Bank. "Ich hatte sieben oder acht Spieler aus meinem Kader. Dadurch waren wir zunächst nicht eingespielt und die Abstimmung fehlte. So entstand dann auch das frühe 0:1, als wir bei einem Pass in die Spitze zu weit auseinander standen", sagte Pascal Voigt. Nach einer schönen Kombination zwischen Benedikt Funke und Maik Bube markierte Allrounder Bube, eigentlich Torwart, den Ausgleich. In der Folge agierten beide Teams eher zwischen den Strafräumen. Als erneut Onur Sebetci zum 1:2 traf, er setzte sich durch und schoss aus halbrechter Position ins lange Eck, mussten die Gastgeber erneut einem Rückstand hinterherlaufen.

Buxtehude fällt auseinander

Doch die Gäste, die ohne Hamit Sahinbas, Ghadi Hamze, Rizea Cristian und Keeper Traian Daniel Stefanoaea spielen mussten, leisteten sich kurz darauf im Strafraum ein Foul an Benedikt Funke, Niko Junge verwandelte den fälligen Elfer zum 2:2. Kurz vor der Pause war es erneut Maik Bube, der traf. "Uns war klar, dass wir Buxtehude nach dem Wechsel mit einem 4:2 den Zahn ziehen würden. So gingen wir dann auch die zweite Halbzeit an. Bei den Gästen fielen nach dem vierten Treffer tatsächlich die Köpfe. Unsere weiteren Tore schossen wir im Minutentakt", so der Hammaher Trainer. Die Partie blieb fair. Mit seinem Schuss kurz vor dem Ende sorgte Pascal Voigt dann dafür, dass sich der Gästekeeper auch nochmal auszeichnen durfte. "Wir wollen das Ergebnis nicht zu hoch hängen. Mit unserem zusammengewürfelten Team haben wir das ordentlich gemacht. Jetzt wollen wir in Stade nachlegen", so Voigt. Die SG Buxtehude-Altkloster rutschte durch die Niederlage vorerst auf den letzten Tabellenplatz ab.



Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck)

Tore: 0:1 Onur Sebetci (6.), 1:1 Maik Bube (17.), 1:2 Onur Sebetci (28.), 2:2 Niko Junge (32. Foulelfmeter), 3:2 Maik Bube (43.), 4:2 Benedikt Funke (49.), 5:2 Benedikt Funke (61.), 6:2 Rashid Jafari (69.), 7:2 Benedikt Funke (74.), 8:2 Benedikt Funke (76.), 9:2 Robert Nürnberg (79.), 10:2 Marc Duwe (84.)