Verlässt den Buxtehuder SV: Ali Hamze. – Foto: Julia Schwartz

Buxtehuder SV verliert Knipser Ali Hamze In der Kreisliga Hamburg hat Ali Hamze sein Können beim Buxtehuder SV mehrfach unter Beweis gestellt, doch nun wechselt der Torjäger im Januar. Wohin es geht. Verlinkte Inhalte Kreisliga Harburg Kreisliga HH Gr. 2 FC Este Buxtehude Ali Hamze

Ali Hamze hat in den vergangenen Jahren reichlich oft im Trikot des Buxtehuder SV gejubelt, doch der Stürmer hat sich im Winter zu einem Wechsel entschieden. Der 27-Jährige tauscht die Kreisliga Hamburg gegen die Kreisliga Harburg.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Hamze lief schon für Buxtehude auf, als der Klub 2016/17 noch in der Oberliga Hamburg spielte. Auch beim Neustart in der Kreisliga blieb er dem BSV treu. Laut FuPa-Datenbank jubelte der Knipser in 122 Spielen gleich 76-mal, 2023/24 gehörte er auf Kreisliga-Ebene mit 27 Toren in 26 Partien zu den besten Akteuren in Hamburg. Diese Quote konnte er zuletzt zwar nicht bestätigen (Hinrunde: sieben Einsätze, kein Tor), sein neuer Verein FC Este darf sich dennoch auf einen treffsicheren Angreifer freuen.

Buxtehuder SV spielt um die Bezirksliga "Verstärkung erhält das Team zudem ab sofort durch Ali Hamze, der vom Nachbarn Buxtehuder SV an die Este wechselt. Der 27-jährige Stürmer erzielte in den vergangenen drei Spielzeiten in der Kreisliga Hamburg 32 Tore in 44 Spielen", teilt Este bei der Vorstellung des Spielers mit. Der Buxtehuder SV kam in der laufenden Spielzeit auch ohne die Tore von Hamze zurecht. Zur Winterpause rangiert das Team auf Rang zwei der Gruppe 2, und hat sonach gute Aussichten auf den Aufstieg in die Bezirksliga Hamburg.