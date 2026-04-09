Buschhausen winkt wieder die Spitze, Welheim droht zu rutschen

Grüßt Buschhausen bald wieder von oben? – Foto: Markus Becker

Der SC Buschhausen könnte aus eigener Kraft wieder an die Tabellenspitze springen. Weil der FC Welheim an diesem Wochenende nicht agieren wird, kann das Team von Marcus Behnert mit einem Sieg beim FC Sterkrade 72 wieder nach ganz oben springen. Weil es im Führungsquartett weiter besonders eng zugeht, können auch der 1. FC Hirschkamp und die 1. Spvg Sterkrade-Nord II an Welheim vorbeiziehen.