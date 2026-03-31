 2026-03-31T13:53:34.397Z

Allgemeines

Buschhausen und Welheim im Fernduell um Platz eins

Kreisliga A Oberhasen-Bottrop: Weil Tabellenführer 1. FC Hirschkamp erst wieder nach der Osterpause agieren wird, können die zwei ärgsten Verfolger im Tableau vorbeiziehen.

von Markus Becker · Heute, 16:50 Uhr · 0 Leser
Buschhausen kann für mindestens zwei Tage von oben grüßen.
Buschhausen kann für mindestens zwei Tage von oben grüßen. – Foto: Michael Werner

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Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Nach langer Zeit winkt dem SC Buschhausen mal wieder der Sprung auf Plate eins - zumindest für zwei Tage. Der derzeitige Tabellendritte könnte mit einem Sieg gegen TB Oberhausen (19.30 Uhr, FuPa ist live vor Ort) am Dienstagabend nach ganz oben klettern. Am Donnerstag folgt schließlich der FC Welheim, der mit im Falle einer erfolgreichen Pflichtaufgabe gegen den SV Sarejevo ebenfalls an Hirschkamp vorbeiziehen könnte. Nicht zu vergessen in der Spitzengruppe ist die Zweitvertretung der Spvgg Sterkrade-Nord. Das Team möchte gegen BW Fuhlenbrock weiter auf Tuchfühlung mit der Spitzengruppe bleiben.

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So läuft der 26. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Heute, 19:30 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
19:30live

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
19:30

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Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag
11.04.26 Glück-Auf Sterkrade - SV Sarajevo Oberhausen
12.04.26 VfR 08 Oberhausen II - Blau-Weiß Fuhlenbrock
12.04.26 Spvgg Sterkrade-Nord II - DJK Arminia Klosterhardt II
12.04.26 BV Osterfeld 1919 - 1. FC Hirschkamp
12.04.26 TB Oberhausen 1889 - TSV Safakspor Oberhausen
12.04.26 FC Sterkrade 72 - SC Buschhausen 1912
12.04.26 VfR 08 Oberhausen - SV Adler Osterfeld
12.04.26 FC Welheim II - SC Buschhausen 1912 II

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