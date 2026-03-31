Buschhausen und Welheim im Fernduell um Platz eins

Buschhausen kann für mindestens zwei Tage von oben grüßen. – Foto: Michael Werner

Nach langer Zeit winkt dem SC Buschhausen mal wieder der Sprung auf Plate eins - zumindest für zwei Tage. Der derzeitige Tabellendritte könnte mit einem Sieg gegen TB Oberhausen (19.30 Uhr, FuPa ist live vor Ort) am Dienstagabend nach ganz oben klettern. Am Donnerstag folgt schließlich der FC Welheim, der mit im Falle einer erfolgreichen Pflichtaufgabe gegen den SV Sarejevo ebenfalls an Hirschkamp vorbeiziehen könnte. Nicht zu vergessen in der Spitzengruppe ist die Zweitvertretung der Spvgg Sterkrade-Nord. Das Team möchte gegen BW Fuhlenbrock weiter auf Tuchfühlung mit der Spitzengruppe bleiben.