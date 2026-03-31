Buschhausen und Welheim im Fernduell um Platz eins

Nach langer Zeit winkt dem SC Buschhausen mal wieder der Sprung auf Plate eins - zumindest für zwei Tage. Der derzeitige Tabellendritte könnte mit einem Sieg gegen TB Oberhausen (19.30 Uhr, FuPa ist live vor Ort) am Dienstagabend nach ganz oben klettern. Am Donnerstag folgt schließlich der FC Welheim, der mit im Falle einer erfolgreichen Pflichtaufgabe gegen den SV Sarejevo ebenfalls an Hirschkamp vorbeiziehen könnte. Nicht zu vergessen in der Spitzengruppe ist die Zweitvertretung der Spvgg Sterkrade-Nord. Das Team möchte gegen BW Fuhlenbrock weiter auf Tuchfühlung mit der Spitzengruppe bleiben.
27. Spieltag
11.04.26 Glück-Auf Sterkrade - SV Sarajevo Oberhausen
12.04.26 VfR 08 Oberhausen II - Blau-Weiß Fuhlenbrock
12.04.26 Spvgg Sterkrade-Nord II - DJK Arminia Klosterhardt II
12.04.26 BV Osterfeld 1919 - 1. FC Hirschkamp
12.04.26 TB Oberhausen 1889 - TSV Safakspor Oberhausen
12.04.26 FC Sterkrade 72 - SC Buschhausen 1912
12.04.26 VfR 08 Oberhausen - SV Adler Osterfeld
12.04.26 FC Welheim II - SC Buschhausen 1912 II
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