Burweg schwimmt weiter auf Erfolgswelle 1. Kreisklasse: Gegner Schwinger SC wird 5:1 überrannt - Stelling und Kund mit Doppelpack

Der SV Burweg entwickelt sich zu Frühstartern. Was zuletzt immer wieder funktionierte, klappte auch gegen den Schwinger SC. Bereits nach zehn Minuten (!!!) führte die Mannschaft von Trainer Bert Marcus mit 3:0. Vom Anstoß weg waren die Gastgeber da, einen Angriff über die rechte Angriffsseite schloss Leon Stelling mit dem 1:0 ab. Es sind immer wieder die jungen Wilden, die kaum zu halten sind. Aber auch die Gestandenen, die schon länger dabei sind wie Kevin Kund, blühen auf. in der 6. Minute rollte die Angriffswelle über links, Kund verwertete den Pass zum 2:0. Auch ein Christian Lohse, immerhin schon 36 Jahre und zu Saisonbeginn selten dabei, erlebt seinen zweiten oder dritten Frühling. Um wieder zu den Jungen zu kommen, Leon Stelling traf in der 10. Minute zum 3:0. „Wir waren spielbestimmend, waren leider ab und an zu eigensinnig. Ansonsten hätten wir noch mehr Tore machen können“, sagte ein seit Wochen sehr stolzer Trainer Bert Marcus. Mit dem Pausenpfiff dann sogar das 4:0, Kevin Kund per Kopf nach einer Ecke. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wollten die Gäste etwas probieren, insgesamt waren die Schwinger SC an diesem Tag zu wenig durchschlagskräftig. Nach 60 Minuten nutzte Timo Grosser eine misslungene Aktion von Gästekeeper Kevin Hellwege zum 5:0, als ein Abwurf direkt vor seinen Füßen landete. Fabrice Wanner gelang eine Viertelstunde vor dem Ende wenigstens der Ehrentreffer für den SC. „Das war aber auch ein schönes Tor. Er zog sofort ab. Unser Sieg ging absolut in Ordnung“, so Marcus. Einen runden Abschluss kann es für seine Mannschaft geben, wenn die kommende Auswärtspartie beim Schlusslicht SV Ottensen auch erfolgreich bestritten wird. Schwinge darf sich bereits auf die Winterpause freuen.

Schiedsrichter: Kevin Völkers - Zuschauer:

Tore: 1:0 Leon Stelling (1.), 2:0 Kevin Kund (6.), 3:0 Leon Stelling (10.), 4:0 Kevin Kund (45.), 5:0 Timo Grosser (59.), 5:1 Fabrice Wanner (75.).