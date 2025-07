Burglengenfeld setzt nächstes Statement - Kosova siegt in Roding

Drei Partien, drei Siege und 13:0-Tore. Der ASV Burglengfeld ist in der Landesliga Mitte traumhaft aus den Startlöchern gekommen. Auch gegen den bis dato ebenfalls noch verlustpunktfreien SpVgg Lam stellten Graf, Roesler & Co. ihre tolle Frühform eindrucksvoll unter Beweis und ließen die Osserbuam klar mit 3:0 abblitzen.



Den ersten Landesliga-Dreier in seiner Vereinsgeschichte sicherte sich die DJK Vorbach, die den FC Tegernheim in einer unterhaltsamen Auseinandersetzung mit 4:3 in Schach hielt. Ebenfalls erstmals in der noch jungen Spielzeit konnte der FC Kosova Regensburg anschreiben, der sich beim TB 03 Roding knapp mit 2:1 behaupten konnte.