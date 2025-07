4:3-Spektakel: Vornbach feiert Landesliga-Premierensieg

Sieben Tore, viele Wendungen, zwei Zeitstrafen und eine Ampelkarte. Die Zuseher der Landesliga-Paarung zwischen der DJK Vornbach und dem FC Tegernheim kamen - sofern sie aus Gäste-Sicht nicht mit dem Ergebnis haderten - voll auf ihre Kosten. Am Ende durften die Hausherren nämlich den ersten Landesliga-Dreier in ihrer Klubhistorie bejubeln.

Bereits in der achten Minuten hatten die DJKler großes Pech, denn Thomas Pfandl visierte nur den Querbalken an. Nach einer Viertelstunde war es dann aber soweit: Einen Diagonalball von Quirin Bruckbauer nahm Thomas Schopf perfekt mit und brauchte seine Farben mit 1:0 in Front. Vornbach blieb am Drücker, wurde aber in der 25. Minute kalt erwischt. Kenan Muslimovic steckte auf Wirbelwind Cihangir Özlokman durch, der überlegt zum 1:1 vollstreckte. Ein dicker Fauxpas ging dem 1:2 (28.) voraus: Thomas Schacherbauer ließ sich das Leder im Aufbau von Özlokman abluchsen, dessen perfekten Querpass Qlirim Beqaj mühelos zum 1:2 verwertete. Die Schwarz-Elf hatte allerdings kurz vor dem Seitenwechsel die passende Antwort parat: Eine Schopf-Ecke köpfte Pfandl zum 2:2-Pausenstand (45.) ein.