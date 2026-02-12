Burger BC begrüßt Neuzugang: "Wir erhoffen uns sehr viel von ihm"

– Foto: Verein/Burger BC

Im Kader des Burger BC war zum Jahreswechsel wieder ein Platz frei geworden. "Dadurch, dass uns Justin Koderisch zur Winterpause verlassen hat, hatten wir eine Planstelle offen", erklärt Trainer Tim Kolzenburg. Diese Planstelle konnte der Spitzenreiter der Landesklasse 1 nun neu besetzen.

Vom Landesligisten Ummendorfer SV wechselt Offensivspieler Christopher Garz ins Parkstadion. Der 26-Jährige bringt aus seinen Tagen beim SV Fortuna Magdeburg bereits die Erfahrung aus mehr als 50 Verbandsliga-Einsätzen mit. Für den USV sammelte Garz seit 2021 zudem mehr als 100 Partien in der Landesliga Nord. Zum Spielerprofil:

"Garzer ist ein Spieler, der seine Qualitäten am Ball hat. Er ist sehr technisch versiert und stark im Eins-gegen-eins", sagt BCC-Coach Kolzenburg über seinen neuen Schützling. Dieser bringe "nicht nur die Qualität, Tore zu erzielen" mit, sondern "auch die Qualität, welche vorzubereiten", unterstreicht Kolzenburg und ergänzt: "Wir erhoffen uns sehr viel von ihm."

BBC-Coach dankt Ummendorf für "sehr angenehme" Gespräche

Noch aber bremst eine Verletzung den Offensivspieler aus. "Wir hoffen, dass wir ihn relativ schnell wieder fit bekommen und werden ihn dabei unterstützen", so Kolzenburg. Einen Dank richtete der 30-Jährige zudem an den abgebenden Verein: "Wir freuen uns, dass das mit Garzer geklappt hat und bedanken uns beim Ummendorfer SV, dass die Gespräche sehr angenehm waren."