Spitzenspiel wird zu Schützenfest: "Erlebt man natürlich nicht immer"

Es war das Spitzenspiel der Landesklasse 1: Der Tabellenführer Burger BC hatte am Sonnabend den punktgleichen Verfolger VfB Klötze zu Gast. Statt eines Gipfeltreffens auf Augenhöhe wurde es allerdings eine Machtdemonstration des großen Aufstiegsfavoriten.

Beim 9:0-Heimerfolg hat der damit weiterhin verlustpunktfreie Spitzenreiter dem Tabellenzweiten nicht den Hauch einer Chance gelassen. "Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute das Spiel beherrscht", freute sich BBC-Trainer Tim Kolzenburg über den Kantersieg. Immerhin hatten die Burger der Partie gegen den einzigen Verfolger - der drittplatzierte SV Medizin Uchtspringe liegt bereits elf Zähler zurück - viel Bedeutung beigemessen: "Wir wussten, worum es geht", betonte Kolzenburg.

Von Beginn an wollte der BBC "zeigen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen", unterstrich Kolzenburg. "Dass wir die Qualität haben, wissen wir. Aber es geht ja dann auf diesen Platzverhältnissen auch um die Basics", ergänzte der 30-Jährige. Jene Basics gelangen seiner Elf. "Wir waren ab der ersten Minute absolut dominant, haben viele Zweikämpfe gewonnen", lobte Kolzenburg. Und die Burger waren gnadenlos effizient.

"Wir wollten schnelle Tore schießen, um ein bisschen den Stecker zu ziehen", erklärte der Coach. Dass es so gut gelingen würde, hätte er wohl selbst kaum gedacht: Nach elf Minuten führten die Hausherren durch Doppelpacker Denis Neumann (4., 11.) und Xaver Parpart (7.) bereits mit 3:0. Zur Pause legten Marc-André Jürgen (21.) und Collin Rusche (39.) bereits zum 5:0 nach. Und nach dem Seitenwechsel schraubten Erik Teege (69.), Pascal Thiede (73.), Erik-Simon Baas (87.) und Luca Schulz (88.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

Bilanz der Dominanz: Elf Siege aus elf Spielen und 59:4 Tore

"Das war bisher - vor allem in der ersten Halbzeit - die beste Leistung dieser Saison", war Kolzenburg nach dem Kantersieg im Spitzenspiel voll des Lobes. "Dass sich die Mannschaft dann so in einen Flow spielt, erlebt man natürlich auch nicht immer." Die eigenen Ambitionen hat der BBC am Sonnabend allemal eindrucksvoll untermauert. Und auch die Tabelle zeichnet mit elf Siegen aus elf Spielen und 59:4 Toren ein beeindruckendes Bild der Dominanz.

