Du wirst automatisch weitergeleitet...

Bei der Herborner Fußball-Stadtmeisterschaft in Uckersdorf wird die Silberware erst am Sonntag überreicht. An wen? Als Finalteilnehmer steht bisher nur der SSC Burg fest. Sven Jessen © Sven Jessen

Burg bucht Finalplatz bei der Herborner Stadtmeisterschaft Teaser TURNIER: +++ Wer folgt bei der Herborner Fußball-Stadtmeisterschaft dem Titelverteidiger ins Finale? Der FC Merkenbach und die SG Sinn/Hörbach besitzen gute Chancen. Eine Zwischenbilanz+++ Verlinkte Inhalte GL Gießen/Marburg SSC Juno Burg Herborn. Freitagabend - spielfrei! Nachdem bei der Herborner Fußball-Stadtmeisterschaft in Uckersdorf die ersten vier Turnierabende mit Partien über zweimal 35 Minuten absolviert worden sind, ist es vor den Samstagspartien Zeit für eine Zwischenbilanz. Für Roger Görzel aus den Reihen der Turnierorganisation steht der große Favorit bereits fest: „Der SSC Burg ist selbst mit seiner zweiten Garde nicht zu schlagen.“ Der Titelverteidiger dominierte Vorrundengruppe B mit nur wenigen Spielern aus der ersten Mannschaft. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.