Bundesliga-Flair in Siegburg: 1. FC Köln für den guten Zweck zu Gast

Wenn am Mittwochabend die Hymne des 1. FC Köln über das Walter-Mundorf-Stadion in Siegburg schallt, wird ein ganz besonderer Kreis geschlossen: Mit etwas Verspätung zum 80. Geburtstag des Fußball-Weltmeisters und FC-Idols Wolfgang Overath kehrt der Bundesligist an den Ort zurück, wo für den Jubilar einst alles begann – zum Siegburger SV 04, seinem Heimatverein.