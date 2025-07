Bundesliga-Erfahrung und Top-Talente – Der FC Bayern II zählt zu den Meisterkandidaten

In zwei Wochen startet die Saison in der Regionalliga. Der FC Bayern II könnte vier Jahre nach dem Abstieg wieder ein Anwärter für die 3. Liga werden.

Am 26. Juli beginnt für Holger Seitz und seine Spieler mit dem Reserveduell gegen den FC Augsburg die neue Spielzeit in der Regionalliga Bayern. Eine Woche später kommt der amtierende Vize-Meister Buchbach ins Stadion an der Grünwalder Straße. Spätestens dann ist die Zeit für eine erste Prognose reif, welche Rolle die 2. Mannschaft des FC Bayern in der kommenden Saison spielen wird.

Nach dem Aufstieg des 1. FC Schweinfurt ist die Anzahl an Bewerbern für die Relegationsspiele gegen den Meister aus der Regionalliga Nordost im kommenden Jahr nochmal kleiner geworden. Drittliga-Absteiger Unterhaching hat nach Aussage von Präsident Manni Schwabl „in der 3. Liga nichts zu suchen“. Ein Aufstieg käme „ erst wieder in Frage, wenn wir wirtschaftlich und strukturell dafür bereit sind “.

Zählt man die ebenfalls zuletzt finanziell in Schieflage geratene SpVgg Bayreuth, die Würzburger Kickers, Wacker Burghausen und die SpVgg Greuther Fürth II dazu, sind es – mit den Talenten von der Isar – am Ende eine handvoll Teams, die um den Sprung in die 3. Liga kämpfen werden oder wollen.

David Heindl ist österreichischer U21-Nationalspieler und hat schon 85 Zweitliga-Spiele absolviert

Entgegen der sonstigen Entwicklung, dass die U23 aus München sich zu Saisonbeginn erst finden muss und dann im Laufe der Spielzeit immer stärker wird, lief es in der vergangenen Saison bei den Münchnern umgekehrt. Seitz und seine Mannschaft gingen als Tabellenzweiter in die Winterpause und galten als Geheimfavorit für den direkten Aufstieg. Doch der Start Ende Februar gegen den späteren Meister ging mit 1:2 verloren. Es folgten fünf weitere Spiele mit nur einem einzigen Punktgewinn und der Aufstiegszug war abgefahren.

Die Vorzeichen, dass die wie immer in großen Teilen neu formierte Mannschaft ähnlich gut aus den Startlöchern kommt wie im vergangenen Jahr, stehen nicht nur wegen der starken Ergebnisse in der Vorbereitung nicht schlecht. Denn der FC Bayern hat spannende und erfahrene Spieler verpflichtet. David Heindl ist österreichischer U21-Nationalspieler und hat für Kapfenberger SV seit 2021 85 Spiele in der 2. Liga abgespult.

Drei Führungsspieler und spannende Talente im Kader von Holger Seitz

Außerdem werden dem als Führungsspieler in der 2. Mannschaft für die Zukunft fest eingeplanten Luca Denk (22) mit Torjäger Anton Heinz (27, 162 Regionalligaspiele, 55 Tore, 35 Vorlagen) von Alemannia Aachen und dem vom 1. FC Köln zurückgekehrten Benno Schmitz (30, 132 Bundesligaspiele) zwei hochkarätige Routiniers zur Seite gestellt. Weitere Top-Talente, die mit den Profis bei der Klub-WM in den USA waren, könnten kurz- bis mittelfristig den Sprung ins Regionalliga-Team schaffen und dieses verstärken.

Der bekannteste Name ist Lennart Karl. Der 17-Jährige, der vom ehemaligen DFB-Kapitän Michael Ballack betreut wird, erzielte in der letzten Saison in 23 Spielen für die U17 und U19 der Roten 32 Treffer in den DFB-Nachwuchsligen. Auch Tarek Buchmann ist zunächst ein Kandidat für die 2. Mannschaft. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler kann nach langer Leidenszeit in der Regionalliga Spielpraxis sammeln und sich peu à peu für Einsätze bei Vincent Kompany empfehlen. Eine spannende Mischung, die mindestens zum erweiterten Favoritenkreis um die Meisterschaft 2026 zählen wird. (jb)