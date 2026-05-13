 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Büttgen muss siegen, Novesia kann aufsteigen

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr
Büttgen braucht Siege. – Foto: Norbert Jurczyk

Spieltag 28 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der VfR Büttgen steht im Aufstiegsrennen unter Druck und muss am Freitag die SVG-Reserve schlagen. Bei einer Pleite wäre Novesia Neuss schon aufgestiegen, denn der direkte Vergleich geht an die DJK. Bei einem Remis kann Novesia am Sonntag selbst alles klar machen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Fr., 15.05.2026, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
SVG Neuss-Weissenberg
20:00live
Spieltext VfR Büttgen - Weissenberg II

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
SV Glehn
15:30live
Spieltext Wevelinghov. - SV Glehn

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
SV Rosellen
15:30
Spieltext FSV Vatan - SV Rosellen

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Orken-Noithausen
16:00live
Spieltext SG Grimlinghaus... - SG Orken

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
FC Straberg
16:00live
Spieltext SF Vorst - FC Straberg

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS Reuschenberg
14:00live
Spieltext TuS Grevenb. - Reuschenberg

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
DJK Novesia Neuss
15:00live
Spieltext Ge. Grefrath - DJK Novesia

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn
So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss

