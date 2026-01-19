Budenzauber in Württemberg: Wo geht es bis zum Sonntag rund?

– Foto: Liveticker Nedi

Für die Fußballer in Württemberg ist die Jahreszeit, in der sie ihre technischen Fähigkeiten und ihren Spielwitz auf dem Hallenparkett unter Beweis stellen können. FuPa gibt euch einen Überblick, welche Hallenturniere vom Freitag bis zum heutigen Sonntag geplant sind. Dazu gibt es zu jedem Turnier den Spielplan.

🔎 Euer Cup oder Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net zukommen und wir ergänzen es! 📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein!