Allgemeines
Budenzauber in Württemberg: Wo geht es bis heute rund?

Die große Übersicht gibt es auf FuPa.

Für die Fußballer in Württemberg ist die Jahreszeit, in der sie ihre technischen Fähigkeiten und ihren Spielwitz auf dem Hallenparkett unter Beweis stellen können. FuPa gibt euch einen Überblick, welche Hallenturniere vom Freitag bis zum heutigen Sonntag geplant sind. Dazu gibt es zu jedem Turnier den Spielplan.

---

13. bis 17. Januar 2026

- AHG Aktivencup der SG Empfingen (hier klicken)

---

16. Januar 2026

- 5. Täles Cup des SV Unterweissach (hier klicken)

---

16. bis 18. Januar 2026

- Blautaler Gold Ochsen Cup (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- 40. Küche & Design Aktive Hallenturnier SV Unterweissach (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Hallenbezirksmeisterschaft Nordschwarzwald der Frauen (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Hallen-Stadtmeisterschaft Schwäbisch Hall (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Aktiven-Hallenturnier des TSV Haiterbach (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Blautaler Gold Ochsen Cup Damen (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Hallen-Bezirksmeisterschaft Schwarzwald/Zollern in Meßstetten (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Volksbank Ermstal Alb Cup in Trochtelfingen (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- 21. SVB-Hallen-Cup in Balzheim (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Crailsheimer Stadtmeisterschaften (hier klicken)

---

17. und 18. Januar 2026

- Verwaltungsverbandspokal Langenau (hier klicken)

---

17. und 18. Januar 2026

- Kleider-Müller-Cup der Frauen in Geislingen (hier klicken)

---

17. und 18. Januar 2026

- Cup der Württembergischen Versicherung und 18. Hallenturnier des TSV Neckartailfingen (hier klicken)

__________________________________________________________________________________________________

