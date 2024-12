Budenzauber am Montagabend: Ticker, Spiele, Ergebnisse und FuPa.tv

Kurz vor dem Jahreswechsel rollt der Ball ein letztes Mal in diesem Jahr. In drei Städten geht die Hallenstadtmeisterschaft weiter oder zu Ende. FuPa Niederrhein ist für euch live bei den Wettbewerben in Mönchengladbach und Velbert, zudem geht es in Emmerich um den Titel. Alle Spiele, Ticker und FuPa.tv gibt es hier in der kompakten Übersicht.