Budberg II nimmt den Pokal wieder mit

Der SV Budberg II hat den Triumph perfekt gemacht. – Foto: Sebastian Harbke

Kai Mares, der spielende Co-Trainer des SV Budberg II, hätte gerne im Finale um die Hallenstadtmeisterschaft der Reserve-Mannschaften mit auf dem Feld gestanden. Doch eine Verletzung, die er sich in der Gruppenphase am linken Fuß zugezogen hatte, verhinderte seinen Einsatz. Die Fußballer des A-Liga-Spitzenreiters wiederholten am Samstag in der alten Großraumsporthalle auch ohne ihn den Vorjahressieg und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Im Endspiel setzte sich das von Mares betreute Team mit 4:1 gegen Budberg III durch. Dritter wurde der TuS Borth III.

„Es war für uns ein Turnier mit Höhen und Tiefen, das wir nicht ganz so souverän gewonnen haben. Aber unser Ziel, den Pokal zu verteidigen, haben wir erreicht“, resümierte Mares. Im Endspiel trafen die zwei Mannschaften aufeinander, die in der Gruppenphase alle drei Partien gewonnen und im Halbfinale jeweils die Vertretungen aus Borth bezwungen hatten. Budberg II lag durch die Tore von Yannik Kehrmann, Deniz Ucan, Julien Schulz sowie Patrick Reitemeier mit 4:0 vorne, ehe Erkan Ayna der Ehrentreffer für die „Dritte“ des SVB gelang. Schreckmoment für Concordia Rheinberg II

Einen Schreckmoment gab’s in der Vorrundenpartie zwischen Concordia Rheinberg II und dem SV Millingen III, als sich Pascal Ley bei einem Zweikampf das Knie verdrehte. Der Schmerzensschrei ließ erahnen, dass es sich über eine schlimmere Verletzung handeln muss. Für den 31-jährigen Concordia-Kicker wurde der Krankenwagen gerufen. „Es war der einzige unschöne Zwischenfall bei dem Turnier am Samstag“, sagte Mark Kolanczyk vom SV Orsoy, der Anfang dieses Jahres die Hallen-Stadtmeisterschaft ausrichtet. Der Fußball-Obmann freute sich über den „sehr guten“ Zuschauerzuspruch. „Es waren überraschend viele Leute da.“ So musste der SVO am Abend nochmals Grillgut für die Stadtmeisterschaft der ersten Mannschaften am Sonntag kaufen. „Es war alles weg“, so Kolanczyk.