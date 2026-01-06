Budberg II nimmt den Pokal wieder mit

Kai Mares, der spielende Co-Trainer des SV Budberg II, hätte gerne im Finale um die Hallenstadtmeisterschaft der Reserve-Mannschaften mit auf dem Feld gestanden. Doch eine Verletzung, die er sich in der Gruppenphase am linken Fuß zugezogen hatte, verhinderte seinen Einsatz. Die Fußballer des A-Liga-Spitzenreiters wiederholten am Samstag in der alten Großraumsporthalle auch ohne ihn den Vorjahressieg und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Im Endspiel setzte sich das von Mares betreute Team mit 4:1 gegen Budberg III durch. Dritter wurde der TuS Borth III.
„Es war für uns ein Turnier mit Höhen und Tiefen, das wir nicht ganz so souverän gewonnen haben. Aber unser Ziel, den Pokal zu verteidigen, haben wir erreicht“, resümierte Mares. Im Endspiel trafen die zwei Mannschaften aufeinander, die in der Gruppenphase alle drei Partien gewonnen und im Halbfinale jeweils die Vertretungen aus Borth bezwungen hatten. Budberg II lag durch die Tore von Yannik Kehrmann, Deniz Ucan, Julien Schulz sowie Patrick Reitemeier mit 4:0 vorne, ehe Erkan Ayna der Ehrentreffer für die „Dritte“ des SVB gelang.
Einen Schreckmoment gab’s in der Vorrundenpartie zwischen Concordia Rheinberg II und dem SV Millingen III, als sich Pascal Ley bei einem Zweikampf das Knie verdrehte. Der Schmerzensschrei ließ erahnen, dass es sich über eine schlimmere Verletzung handeln muss. Für den 31-jährigen Concordia-Kicker wurde der Krankenwagen gerufen.
„Es war der einzige unschöne Zwischenfall bei dem Turnier am Samstag“, sagte Mark Kolanczyk vom SV Orsoy, der Anfang dieses Jahres die Hallen-Stadtmeisterschaft ausrichtet. Der Fußball-Obmann freute sich über den „sehr guten“ Zuschauerzuspruch. „Es waren überraschend viele Leute da.“ So musste der SVO am Abend nochmals Grillgut für die Stadtmeisterschaft der ersten Mannschaften am Sonntag kaufen. „Es war alles weg“, so Kolanczyk.
Er merkte noch den „schlechten Zustand“ der Großraumsporthalle an: „Alles mussten wir selber mitbringen – sogar das Klopapier.“ Obwohl es in einigen Partien hitziger zuging, kamen die Schiedsrichter ohne Rote Karten aus. Bester Turnier-Torschütze war Erkan Ayna mit acht Treffern. Sein Trainer Thorsten Feß meinte: „Der zweite Platz ist schon okay. Im Endspiel war unsere Zweite schon sehr stark.“
Abschlusstabellen, Gruppe A: 1. SV Budberg II 9 Punkte/15:3 Tore, 2. TuS Borth II 4/7:8, 3. SV Budberg IV 3/3:9, 4. SV Millingen II 1/4:6; Gruppe B: 1. SV Budberg III 9/16:3, 2. TuS Borth III 6/4:7, 3. Concordia Rheinberg II 3/5:9, 4. SV Millingen III 0/3:9.
Halbfinale: Budberg II - Borth III 6:1, Budberg III - Borth II 1:0; Spiel um Platz drei: Borth III - Borth II 6:4 n.N.; Finale: Budberg II - Budberg III 4:1.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: