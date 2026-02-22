Budberg II bleibt dran, Asberg marschiert. Lüttingen mit Torfestival

Gute Leistung von Lüttingen. – Foto: Ulrich Laakmann

Der 20. Spieltag der Kreisliga A Moers brachte klare Verhältnisse an der Spitze: TV Asberg bleibt Tabellenführer, dicht gefolgt vom SV Budberg II, der ein torreiches Duell in Rheinhausen gewann. Dahinter setzte SSV Lüttingen mit einem 7:1 ein Ausrufezeichen, während Concordia Rheinberg in Hohenbudberg überraschte. Auch im Tabellenkeller gab es Bewegung.

Nullnummer in Schwafheim! Der SVS und der Büdericher SV haben sich die Punkte geteilt, was für Schwafheim in einem Heimspiel um eine mögliche Platzierung in der Topf fünf eigentlich zu wenig ist. Der BSV kann mit dem Punkt sicherlich gut leben, könnte aber aber noch auf Rang 13 fallen.

Der Rumelner TV gewann gegen den SV Sonsbeck II mit 4:0. Kerem Sam traf früh, im zweiten Durchgang erhöhte Kevin Reiser mit einem Doppelpack. In der Schlussminute stellte Granit Haliti den Endstand her. Rumeln festigt damit seinen Platz im oberen Mittelfeld.

Der SV Menzelen und der GSV Moers II trennten sich 2:2. Nach ausgeglichenem Verlauf sorgten Jan Jörg Mosters und Sanzharbek Avulov für die Menzelener Treffer, während Aza Kader und Mehmet Berke Ilhan für Moers erfolgreich waren. In der Schlussphase sah Eloi Vives die Rote Karte.

Der Tabellenführer TV Asberg setzte sich mit 5:1 gegen den SV Millingen durch. Alend Said Ali eröffnete früh, kurz vor der Pause erhöhte Lars Drauschke. Nach dem Seitenwechsel bauten Junior Holzum, Serhat Karabulut und Sahlan Elcim die Führung weiter aus. Erst in der 89. Minute gelang Domenique Cremers der Ehrentreffer. Asberg bleibt mit nun 51 Punkten an der Spitze.

Der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II setzte sich mit 2:1 gegen den SV Schwafheim II durch. Almin Muminovic brachte die Gastgeber in Führung, sah jedoch kurz darauf Rot. Dennis Müller erhöhte, ehe Luca-Leon Bunde verkürzte. Trotz Unterzahl verteidigte Neukirchen den Vorsprung.

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gewann klar mit 5:1 gegen den FC Moers-Meerfeld. Früh traf Felix Dressler, wenig später erhöhte Marvin Kowalewski. Ein Eigentor von Kayodie Jacob Eniola brachte das 3:0. Nach dem Anschlusstreffer durch Jerome-Oliver Scharfeld sorgten Paul Haag per Handelfmeter und erneut Dressler für klare Verhältnisse.

Concordia Rheinberg setzte sich beim ESV Hohenbudberg mit 2:1 durch. Nach torloser erster Hälfte verwandelte Christoph Berghausen einen Foulelfmeter zur Führung und legte kurz vor Schluss nach. Samet Altun verkürzte zwar in der 90. Minute, doch Rheinberg brachte den Vorsprung über die Zeit. Hohenbudberg beendete die Partie nach Gelb-Rot gegen Julian Thiel in Unterzahl.

Der SSV Lüttingen dominierte beim FC Viktoria Alpen 1911 e.V. mit 7:1. Überragend präsentierte sich Janik Schweers, der fünf Treffer erzielte. Zudem trafen Paul Henrik Voß und Julian Rüttermann. Den Ehrentreffer für Alpen erzielte Nils Speicher in der Schlussminute. Lüttingen bleibt damit auf Rang drei.

Der SV Budberg II gewann beim VfL Rheinhausen mit 5:3. Nach frühem Elfmeter durch Benedikt Franke entwickelte sich eine offene Partie. Rheinhausen glich mehrfach aus, doch Deniz Ucan stellte mit einem Doppelpack die Weichen endgültig auf Sieg. Budberg bleibt mit 50 Punkten dicht hinter Asberg.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV

So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 01.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - TV Asberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim



22. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II

So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen

So., 08.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV

So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II

