Budberg II bleibt dran, Asberg marschiert. Lüttingen mit Torfestival

Kreisliga A Moers: TV Asberg gewinnt 5:1, SV Budberg II siegt 5:3 in Rheinhausen, SSV Lüttingen feiert 7:1, Concordia Rheinberg überrascht Hohenbudberg.

Gute Leistung von Lüttingen.
Gute Leistung von Lüttingen. – Foto: Ulrich Laakmann

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Der 20. Spieltag der Kreisliga A Moers brachte klare Verhältnisse an der Spitze: TV Asberg bleibt Tabellenführer, dicht gefolgt vom SV Budberg II, der ein torreiches Duell in Rheinhausen gewann. Dahinter setzte SSV Lüttingen mit einem 7:1 ein Ausrufezeichen, während Concordia Rheinberg in Hohenbudberg überraschte. Auch im Tabellenkeller gab es Bewegung.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
0
0
Abpfiff

Nullnummer in Schwafheim! Der SVS und der Büdericher SV haben sich die Punkte geteilt, was für Schwafheim in einem Heimspiel um eine mögliche Platzierung in der Topf fünf eigentlich zu wenig ist. Der BSV kann mit dem Punkt sicherlich gut leben, könnte aber aber noch auf Rang 13 fallen.

SV Schwafheim – Büdericher SV 0:0
SV Schwafheim: Leon Müntjes, Danilo Serra, Hayate Abe, Peter Steinbach (86. Noah Schlebusch), Jonas Mende, Oliwier Maksymilian Lebowski, Julian Klingen, Eren Okumus (71. Linus Schlebusch), Robin Morawa (81. Aboubacar Fofana), Justin Leon Kaczmarek, Nico Prehn - Co-Trainer: Jens Dickmann - Trainer: Ralf Gemmer - Co-Trainer: Klaus Minta
Büdericher SV: Octavian Petrov, Jan Satzinger, Ben Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz (88. Tobias Frings), Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Justin Kluth (62. Andres Amado Aramendiz Castano), Valentine Forsab, Mika Heckers (67. Finn Falk), Egzon Kokolari (90. Marius Ploch) - Trainer: Frank Griesdorn
Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen) - Zuschauer: 75


Tore: keine Tore

Heute, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
4
0
Abpfiff

Der Rumelner TV gewann gegen den SV Sonsbeck II mit 4:0. Kerem Sam traf früh, im zweiten Durchgang erhöhte Kevin Reiser mit einem Doppelpack. In der Schlussminute stellte Granit Haliti den Endstand her. Rumeln festigt damit seinen Platz im oberen Mittelfeld.

Heute, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
2
2
Abpfiff

Der SV Menzelen und der GSV Moers II trennten sich 2:2. Nach ausgeglichenem Verlauf sorgten Jan Jörg Mosters und Sanzharbek Avulov für die Menzelener Treffer, während Aza Kader und Mehmet Berke Ilhan für Moers erfolgreich waren. In der Schlussphase sah Eloi Vives die Rote Karte.

Heute, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
5
1
Abpfiff
+Video
Der Tabellenführer TV Asberg setzte sich mit 5:1 gegen den SV Millingen durch. Alend Said Ali eröffnete früh, kurz vor der Pause erhöhte Lars Drauschke. Nach dem Seitenwechsel bauten Junior Holzum, Serhat Karabulut und Sahlan Elcim die Führung weiter aus. Erst in der 89. Minute gelang Domenique Cremers der Ehrentreffer. Asberg bleibt mit nun 51 Punkten an der Spitze.

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
2
1
Abpfiff

Der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II setzte sich mit 2:1 gegen den SV Schwafheim II durch. Almin Muminovic brachte die Gastgeber in Führung, sah jedoch kurz darauf Rot. Dennis Müller erhöhte, ehe Luca-Leon Bunde verkürzte. Trotz Unterzahl verteidigte Neukirchen den Vorsprung.

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
5
1
Abpfiff

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gewann klar mit 5:1 gegen den FC Moers-Meerfeld. Früh traf Felix Dressler, wenig später erhöhte Marvin Kowalewski. Ein Eigentor von Kayodie Jacob Eniola brachte das 3:0. Nach dem Anschlusstreffer durch Jerome-Oliver Scharfeld sorgten Paul Haag per Handelfmeter und erneut Dressler für klare Verhältnisse.

Heute, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
1
2
Abpfiff

Concordia Rheinberg setzte sich beim ESV Hohenbudberg mit 2:1 durch. Nach torloser erster Hälfte verwandelte Christoph Berghausen einen Foulelfmeter zur Führung und legte kurz vor Schluss nach. Samet Altun verkürzte zwar in der 90. Minute, doch Rheinberg brachte den Vorsprung über die Zeit. Hohenbudberg beendete die Partie nach Gelb-Rot gegen Julian Thiel in Unterzahl.

Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
1
7
Abpfiff

Der SSV Lüttingen dominierte beim FC Viktoria Alpen 1911 e.V. mit 7:1. Überragend präsentierte sich Janik Schweers, der fünf Treffer erzielte. Zudem trafen Paul Henrik Voß und Julian Rüttermann. Den Ehrentreffer für Alpen erzielte Nils Speicher in der Schlussminute. Lüttingen bleibt damit auf Rang drei.

Heute, 15:30 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
3
5
Abpfiff
+Video

Der SV Budberg II gewann beim VfL Rheinhausen mit 5:3. Nach frühem Elfmeter durch Benedikt Franke entwickelte sich eine offene Partie. Rheinhausen glich mehrfach aus, doch Deniz Ucan stellte mit einem Doppelpack die Weichen endgültig auf Sieg. Budberg bleibt mit 50 Punkten dicht hinter Asberg.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV
So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - TV Asberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II
So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen
So., 08.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

