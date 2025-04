Buchbach: Zech verlängert bis 2027 - Abschied von Manghofer

Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier ist froh, dass der Stammkeeper an Bord bleibt und erklärt auf der vereinseigenen Website: "Lu hat sicherlich mit die besten Reflexe der Liga und ist mit seinen 24 Jahren noch nicht am Zenit seines Könnens. Er hat ´nen absoluten Vogel, aber den sagt man Torhütern ja gerne nach. Und den attestieren ja auch viele Leute seit Jahren immer mal wieder auch dem Verein. Diesen Vogel muss man wahrscheinlich auch ein Stück weit haben, wenn man über Jahre erfolgreich sein will. Und vielleicht passt es ja auch deshalb inzwischen so gut zwischen den Parteien. Wir freuen uns jedenfalls sehr, seine Entwicklung weiter begleiten zu dürfen."

Innenverteidiger Maxi Manghofer, der in seiner Jugendzeit beim SV Wacker, beim TSV 1860 und beim FC Bayern ausgebildet wurde, hatte sich in der laufenden Saison sicher mehr Einsatzzeiten erhofft. Doch der 22-Jährige hat mit Philipp Walter und Kevin Hingerl starke Konkurrenz auf seiner Position vor sich, weshalb es für Manghofer nur zur unbefriedigenden Rolle als Backup des Duos reichte. "Die Wege werden sich leider nach dieser Saison trennen. Bei Mange läuft der Vertrag aus. Als Typ hätte ich ihm einen Rentenvertrag gegeben. Da blutet uns im Verein echt das Herz. Ein super feiner Kerl, der immer das Wohl der Mannschaft und des Vereins über eigene Befindlichkeiten gestellt hat. Er hat die Regionalliga im Tank und hat in den zwei Jahren bei uns auch einen großen Schritt nach vorne gemacht", verabschiedet Bichlmaier den Abwehrmann mit emotionalen Worten.