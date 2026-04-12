Buchbach mit Dämpfer in der Regionalliga: Erste Pleite des Jahres – und zwei Verletzte obendrauf

Musste schon nach 20 Minuten verletzt vom Feld: Jonas Wieselsberger. – Foto: MB

Nach sieben Spielen ohne Niederlage und zuletzt drei Siegen in Folge hat es nun auch den TSV Buchbach erwischt: Die Mannschaft von Trainer Marc Unterberger kassierte am Samstag (11. April) mit dem 1:4 beim TSV Aubstadt die erste Niederlage des Jahres.

Buchbach – Schon vor dem Anpfiff der Partie vom 28. Spieltag der Fußball-Regionalliga Bayern war die Personallage bei den Rot-Weißen sehr angespannt: Weil gleich sieben Spieler verletzt oder krank passen mussten, konnte Unterberger die Bank nur noch mit drei Feldspielern bestücken. Zu allem Überfluss musste auch noch Joe Wieselsberger nach 20 Minuten mit muskulären Problemen vom Feld, in der Schlussphase ging es dann auch für Samed Bahar wegen einer Muskelverletzung nicht mehr weiter.

„Wir haben das über weite Strecken des Spiels sehr gut kompensieren können. Wenn man das nackte Ergebnis liest und das Spiel nicht gesehen hat, denkt man sich ja: Um Gottes Willen, was ist denn da passiert, aber wir haben bis zum 3:1 ein ordentliches Spiel gemacht“, so Unterberger, der bei seiner Mannschaft viele gute Dinge gesehen hat, auf die man aufbauen könne: „Wir hatten unsere Momente, es wäre in jedem Fall mehr möglich gewesen. Aber es war auch nicht unser Tag. Dagegen hat Aubstadt aus kniffligen Situationen Tore gemacht, die nicht unbedingt fallen müssen.“

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Wie etwa das 1:0 in der 34. Minute, als Keeper Ludwig Zech einen Kopfball abwehren konnte und Timo Pitter per Kopf Max Grimm traf, der kurz vor der Linie lag – ziemlich eindeutig eine Abseitssituation, doch Schiedsrichter Stefan Treiber gab den Treffer trotzdem und notierte Pitter als Torschützen. „Eine undurchsichtige Situation“, formulierte Unterberger, der dann miterleben musste, dass seine Mannschaft ganz schlecht aus den Kabinen kam und bereits in der 47. Minute den zweiten Treffer kassierte, als sich Grimm nach einem weiten Einwurf die Kugel zurechtlegen konnte und Zech aus 14 Metern mit einem Schuss unter die Latte bezwang.

Doch die Buchbacher warfen die Flinte längst noch nicht ins Korn und fast hätte Albano Gashi in der 57. Minute den Anschlusstreffer erzielt, doch Keeper Julian Brätz fischte den Schuss noch sehenswert von der Linie. Fünf Minuten später war es dann aber doch soweit, als den Aubstädtern nach einem Schuss von Benedikt Orth ein Handspiel im Strafraum unterlief und Bahar am Punkt cool blieb – bereits sein neunter Saisontreffer. „Nach dem 2:1 war es dann wieder ein offenes Spiel, aber der dritte Treffer war dann der entscheidende Nackenschlag“, kommentierte Unterberger das 3:1 durch Torjäger Severo Sturm, dem der Ball etwas glücklich vor die Füße fiel, dann aber gekonnt Zech umkurvte und einschob (76.).

Nur drei Minuten später machte Sturm nach Vorarbeit von Leon Heinze den Deckel endgültig drauf. Buchbach hatte zwar noch Chancen durch Philipp Walter und Tobias Stoßberger, aber letztlich war keine Ergebniskorrektur mehr möglich. Unterberger: „Wir können das schon sehr gut einordnen. Jetzt werden wir in dieser Woche sehr dosiert trainieren, damit wir am Freitag gegen Illertissen wieder eine frische Mannschaft auf den Platz bekommen.“

TSV Aubstadt gegen TSV Buchbach in der Fußball-Regionalliga Bayern

TSV Aubstadt: Brätz – Fischer (68. Volkmuth), Frisorger, Hüttl, Feser – Pitter (87. Trunk), Heinze, Nickel (85. Mrozek), Moll (59. Eckstein) – Sturm, Grimm (82. Schmidt). Trainer: Bozesan.

TSV Buchbach: Zech – Wieselsberger (20. Saki Zada), Orth, Walter, Mehring – Bahar (79. Ndombe) – Ivelj, Gashi, Ammari (68. M’bila), Zimmerer – Stoßberger. Trainer: Unterberger.

Tore: 1:0 Pitter (34.), 2:0 Grimm (47.), 2:1 Bahar (62. Handelfmeter), 3:1 Sturm (76.), 4:1 Sturm (79.).

Schiedsrichter: Treiber (FC Zell-Bruck).

Zuschauer: 451.

Gelb: Nickel, Eckstein, Schmidt – Mehring, Orth, Gashi (MB)