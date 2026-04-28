Buchbach: Marc Unterberger nicht mehr Trainer Bis zum Saisonende übernehmen die bisherigen Co-Trainer Kevin Hingerl und Johannes Klein von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

Marc Unterberger ist nach nur drei Monaten seinen Job als Coach des TSV Buchbach wieder los. – Foto: Michael Buchholz

Das war ein kurzes Gastspiel: Cheftrainer Marc Unterberger und der TSV Buchbach gehen ab sofort wieder getrennte Wege. Das hat der Regionalligist aus dem Landkreis Mühldorf am Dienstag in einer Presseerklärung mitgeteilt. Der 37-Jährige war erst Ende Januar nach Buchbach gekommen und verabschiedet sich nach nur drei Monaten wieder. In den verbleibenden drei Partien bis zum Saisonende übernehmen nun die Co-Trainer Kevin Hingerl (32) und Johannes Klein (33).

"Bereits bei Vertragsschluss war die Idee, die Zusammenarbeit zunächst über eine Halbserie zu gestalten, um in diesem Zeitraum zu prüfen, ob eine langfristige Fortsetzung für beide Seiten zu 100 Prozent passt. In der aktuellen Konstellation sind beide Parteien nun zu der Erkenntnis gekommen, dass dies nicht der Fall ist", erklärt der Sportliche Leiter Andreas Bichlmaier die Beweggründe für die überraschende Trennung. Mit der sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen - Buchbach kassierte zuletzt vier deutliche Pleiten in Folge - soll die Entscheidung ausdrücklich nichts zu tun haben...



"Wir haben seit Winter eine nahezu ausgeglichene Bilanz und den Klassenerhalt frühzeitig gesichert, das war die Zielvorgabe und diese ist erfüllt", betont Abteilungsleiter Georg Hanslmaier und ergänzt: "Marc ist ein absolut feiner Kerl, wäre schön wenn wir die gemeinsame Arbeit zu einem besseren Zeitpunkt fortsetzen könnten."





Marc Unterberger selbst hegt keinen Groll und lässt zu seinem raschen Ende in Buchbach wissen: "Wir trennen uns im besten Einvernehmen. Es ist immer eine große Herausforderung, wenn man ein Team während der Saison übernimmt. Wir sind in den letzten Tagen in der gemeinsamen Bewertung zur Überzeugung gelangt, dass wir die Zusammenarbeit beenden. Ich kann von mir aus zwei Dinge festhalten: Buchbach ist wirklich Kult. Und ich habe, auch in der kurzen Zeit, einen wirklich tollen Verein kennenlernen dürfen."