Buchbach kann zwei weitere Vertragsverlängerungen verkünden

Andreas Hirtlreiter (li.) und Alexander Mehring haben bis 2028 in Buchbach verlängert. – Foto: Michael Buchholz

Der TSV Buchbach musste zuletzt in Aubstadt die erste Niederlage nach der Winterpause und damit auch unter der Regie von Coach Marc Unterberger in der Regionalliga Bayern hinnehmen. Schwamm drüber, der "Kultklub" aus dem Landkreis Mühldorf wird`s verschmerzen können. Alles in allem absolviert der TSV eine ordentliche, weil ruhige Saison und kann mit aktuell 40 Punkten für die kommende Saison planen. Nachdem Daniel Muteba seinen Vertrag bereits verlängert hat, haben nun zwei weitere Akteure ihr Ja-Wort über weitere zwei Jahre bis zum Sommer 2028 gegeben: Andreas Hirtlreiter und Alexander Mehring bleiben den Buchbachern treu.

"Wir sind froh, dass sich beide für einen Verbleib in Buchbach entschieden haben. Wir sehen das Potenzial und freuen uns, dass sie in Buchbach eine neue Heimat gefunden haben", lässt sich Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier in einer Pressemitteilung zitieren und blickt schon mal ein klein wenig in die Zukunft: "Wir werden am Ende der Saison schon einen kleinen Umbruch haben, aber das ist der Lauf der Zeit." Heißt wohl: Es wird durchaus auch ein paar Abgänge geben. In den kommenden Tagen wollen die Buchbacher weitere Personalien geklärt haben.



Über die Vertragsverlängerung von Andreas Hirtlreiter, der zuvor in Unterhaching auch schon fünfmal in der 3. Liga zum Einsatz gekommen war, ist Bichlmaier sehr froh: "Hirtl ist ein sehr angenehmer Typ, der sich nach seiner Verletzung die Zeit gegeben hat. Mit seiner Dynamik und seinem Durchsetzungsvermögen auf den Flügeln werden wir noch viel Freude an ihm haben." Eine heftige Schulterverletzung setzte Hirtlreiter von August bis zur Winterpause außer Gefecht, seit dem neuen Jahr ist er aber wieder voll dabei. Mit 23 hat Hirtlreiter noch viel Entwicklungspotential.