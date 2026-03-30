Buchbach dreht die Partie gegen Memmingen und feiert ersten Dreier

Der TSV Buchbach holte den ersten Sieg im Jahr 2026. – Foto: Michael Buchholz

Trotz 1:2-Rückstand gelang Buchbach der erste Dreier 2026. Zwei Tore in vier Minuten sorgten für die späte Wende gegen den FCM.

„Ich habe den Jungs gesagt, dass ich mir sicher bin, dass wir das Spiel gewinnen, wenn wir bis zur 70. Minute den Ausgleich erzielen“, freute sich Buchbachs Coach Marc Unterberger. In der 69. Minute war es Samed Bahar, der nach einem weiten Freistoß von Albano Gashi das längst fällige 2:2 markierte – technisch ein höchst anspruchsvoller Treffer, bei dem sich der Außenverteidiger die Kugel mit dem Rücken zum Tor schnappte und dann mit dem zweiten Kontakt sehenswert aus der Drehung einnetzte.

Der TSV Buchbach hat mit dem 3:2-Erfolg gegen den FC Memmingen den ersten Dreier des Jahres unter Dach und Fach gebracht und bleibt 2026 in der Fußball-Regionalliga Bayern weiter ungeschlagen. Nach dem Führungstreffer durch Tobias Heiland musste der Liga-Dino lange einem Rückstand hinterherlaufen, bewies aber viel Moral und konnte die Partie schließlich drehen.

Knappe vier Minuten später verlängerte Andreas Hirtlreiter einen langen Einwurf von Jonas Wieselsberger, Tobias Stoßberger fackelte nicht lange und Maximilian Dolinski fälschte den Schuss in die eigenen Maschen ab.

Vor nur 395 Zuschauern im Eiskessel der SMR-Arena waren die Buchbacher schon im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, die durch den abgefälschten Führungstreffer aus gut 20 Metern (14.) zusätzlich Rückenwind bekam. Doch in der 20. Minute machten die stets effizienten Gäste nach einem Einwurf und einer undurchsichtigen Flippersituation praktisch aus dem Nichts den Ausgleich durch Fabian Lutz. Danach vergaben Sammy Ammari und Gashi dicke Chancen. In der 32. Minute entwischte Torjäger David Günes Kapitän Philipp Walter und überwand Ludwig Zech mit einem Flachschuss ins lange Eck.

Spielverlauf auf den Kopf gestellt, wie auch Memmingens Coach Matthias Günes eingestand: „Gefühlt sind wir in der besten Phase von Buchbach mit 2:1 in Führung gegangen.“ Umgekehrt hat es sich für den FCM-Trainer dann aber in der zweiten Halbzeit so angefühlt, dass seine Mannschaft alles im Griff hätte, die Buchbacher aber trotzdem das Spiel drehen konnten.

Es war eine Blaupause zur Partie vor knapp zwei Jahren, als sich Buchbach auch 3:2 behaupten konnte und Memmingen am Ende in die Bayernliga abstieg.