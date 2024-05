BSV Kickers Emden verstärkt sich mit Podolski und Boelter

Der 19-jährige Luis Podolski, dessen Name unweigerlich Erinnerungen an seinen berühmten Namensvetter Lukas Podolski weckt, gilt als äußerst talentierter Spieler, der bereits in den Jugendakademien renommierter Vereine wie dem FC Schalke 04, Twente Enschede und dem VfL Osnabrück ausgebildet wurde.

Nach einem Mittelfußbruch zu Beginn der aktuellen Saison erholt sich Podolski nun und soll mit seiner Schnelligkeit und aggressiven Spielweise den Konkurrenzkampf auf den Verteidigerpositionen bei den Kickers beleben. Henning Rießelmann, maßgeblich an den Transfers beteiligt, zeigt sich begeistert von Podolskis Potenzial und betont seine Vorfreude auf die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns auf einen top ausgebildeten Spieler mit einem riesigen Entwicklungspotenzial."