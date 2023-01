BSV Hürtürkel präsentiert Neuzugänge im Winter - Trainingslager.

Winter Neuigkeiten beim BSV Hürtürkel

Die Mannschaft von Trainer Ali Aydin verweilt aktuell im sonnigen Antalya (Türkei) und bereitet sich intensiv auf die bevorstehende Rückrunde vor. Im Trainingslager trifft die Mannschaft auf Vereine wie NK Olimpija Ljubljana (1. Liga Slowenien) und andere Profimannschaften.

Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 37 Punkten und steht auf Platz 3. In den 15 absolvierten Spielen ließ die Mannschaft von Ali Aydin nur in drei Spielen Punkte liegen. So steht der BSV momentan auf dem dritten Platz und liegt nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter SV Sparta Lichtenberg II.

Ziel für die Rückrunde wird klar der erste oder zweite Platz sein. Hierzu hat man sich im Winter mit sehr starken und zugleich erfahrenen Spielern verstärkt. Im Einzelnen sprechen wir hier über Harun Birol und Sefa Aygündüz. Beide kommen vom Landesligisten BFC Südring. Weiterhin wechseln Youssef Fakhro und Burak Sezenlik von Union-Südost zum BSV. Zu guter Letzt sprechen wir über Eyüp Indibi. Dieser wechselt ebenfalls vom Landesligisten Türkiyemsor zum BSV.

Am 22.01.2023 um 13 Uhr kommt es dann zum ersten Testspiel im Jahr 2023 auf deutschem Boden. Hürtürkel gastiert bei Steglitz GB.

Das erste Pflichtspiel im Jahr 2023 wird am 29.01.2023 angepfiffen. Der BSV muss nach Hermsdorf reisen, um dort gegen die zweite Mannschaft des VfB Hermsdorf anzutreten. Bei der Partie handelt es sich um ein Nachholspiel.

Bis dahin wünscht der BSV Hürtürkel allen Lesern eine gute und gesunde Zeit.