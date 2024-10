BSK vor schwerem Match gegen Spitzenreiter

Nach der Niederlage im Stadtderby gegen den TSV Oberbeuren hat der BSK Olympia Neugablonz in der Kreisliga Allgäu Süd nicht nur Punkte verschenkt, sondern die Schmuckstädter stehen am Samstag vor einer schwierigen Aufgabe.

Das Duell gegen Ligaprimus TV Weitnau ist nicht nur das letzte Vorrundenheimspiel, es ist gleichzeitig auch der letzte Auftritt vor heimischem Publikum im Jahr 2024. Denn danach stehen für Neugablonz drei Auswärtsspiele in Folge auf dem Programm. Die Aufgabe für den BSK ist deshalb nicht so einfach, weil die Oberallgäuer mit breiter Brust im Waldstadion antreten werden. Mit Christopher Ludescher ist der momentan gefährlichste Offensivspieler der Liga zu Gast. 18 Treffer hat er bisher erzielt. Zum Vergleich: Benjamin Maier traf bisher 8-Mal. "Nach der Niederlage gegen Oberbeuren erwarte ich von der Mannschaft eine Reaktion", so Sportvorstand Antonio Mezzoprete. Anstoß im Waldstadion ist um 15.00 Uhr.