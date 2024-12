BSG Stahl Brandenburg siegt im Elfmeterkrimi gegen Delay Sports Berlin

Im spannenden Finale des Stahl-Cups der BSG Stahl Brandenburg sicherte sich das Gastgeberteam den Sieg nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen gegen Delay Sports Berlin. Der traditionsreiche Stahlpalast bot eine beeindruckende Kulisse für ein Turnier, das an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten war.

Gruppe A: Stahl Brandenburg und Delay Sports setzen sich durch

In der Gruppenphase zeigte die BSG Stahl Brandenburg mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen und einem Torverhältnis von 10:4 ihre Klasse. Das Team war von Beginn an fokussiert und dominierte die Gegner. Auch Delay Sports Berlin, ein Überraschungsteam aus der Kreisliga, zeigte sich stark und sicherte sich mit neun Punkten den zweiten Platz in der Gruppe. Besonders das 4:3 gegen SV Schwarz-Rot Neustadt war ein Beweis ihrer Offensivkraft.