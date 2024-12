BSG Stahl Brandenburg patzt in Zepernick, FC Concordia zieht gleich

Eric Kuhlmann brachte Bornim früh in der 16. Minute in Führung, ehe Max Schmidt nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. William Austin machte mit seinem Treffer in der 19. Minute scheinbar alles klar. Doch Eberswalde kämpfte sich zurück: Karl-Luca Roth verkürzte zunächst in der 32. Minute und erzielte in der 88. Minute den Anschlusstreffer, doch es blieb beim knappen Sieg für Bornim. ---

In einer torlosen Partie teilten sich Schwedt und Falkensee-Finkenkrug die Punkte. Beide Teams konnten ihre wenigen Chancen nicht verwerten. ---

Christopher Fehrmann eröffnete in der 33. Minute den Torreigen für den FC Concordia Buckow. Nico Schulz erhöhte kurz darauf in der 39. Minute auf 2:0. Nach der Roten Karte gegen Theo Hahn (42.) spielte Buckow in Unterzahl, ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen: Ibraima Cante (68.) und erneut Nico Schulz (85.) machten den deutlichen Sieg perfekt. Bernau beendete das Spiel ebenfalls in Unterzahl, nachdem Ousmane Kone in der 78. Minute Gelb-Rot sah. ---

Jacob Krüger und Tarik Wenzel erzielten in der 21. Minute zwei schnelle Tore für Neustadt. Lukas Japs legte in der 49. Minute nach, und Enrico Malak machte in der 52. Minute mit dem 4:0 alles klar. Trebbin fand zu keiner Zeit ins Spiel. ---

Liam Horn brachte Templin bereits in der 5. Minute in Führung. Alt Ruppin blieb lange Zeit ohne Erfolg, bis Benjamin Brandt in der 84. Minute der Ausgleich gelang. In der Nachspielzeit verwandelte Nino Purrmann einen Foulelfmeter (90.+4) zum umjubelten Sieg. Marcin Jerzy Bartczak sah in der 90. Minute Gelb-Rot. ---

Luca Grabarek traf in der 5. Minute für Zepernick, doch Dominik Dawid Boettcher glich nur acht Minuten später aus. In der 37. Minute war es erneut Grabarek, der den entscheidenden Treffer für Zepernick erzielte und die Siegesserie von Spitzenreiter BSG Stahl Brandenburg stoppte. ---

Justin Hippe war der Mann des Spiels für Glienicke. Er erzielte einen Doppelpack in der 34. und 37. Minute und verwandelte in der 55. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0. Jan-Paul Platte gelang in der 74. Minute der Ehrentreffer für Hennigsdorf.

---