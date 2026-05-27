Brunetto: "Die beste Halbzeit unter mir"

Trotz starkem Endspurt wird es für Hohkeppel für Platz eins wohl nicht mehr reichen – Foto: Lucy Neuber

Eintracht Hohkeppel hat mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg bei Fortuna Köln II den Aufwärtstrend bestätigt und Fortuna gleichzeitig die vierte Niederlage in Serie zugefügt. Während Hohkeppel eine kontrollierte und reife Leistung zeigte, wartet die Fortuna-U23 nun bereits seit acht Spielen auf einen Sieg.

Nur wenige Minuten später hatte die Fortuna Glück, nicht frühzeitig weiter in Rückstand zu geraten. Keeper Lennart Stollenwerk parierte stark gegen Ufumwen Osawe und hielt seine Mannschaft zunächst im Spiel.

Wie schon in den vergangenen Wochen erwischte Fortuna erneut einen schlechten Start. Bereits in der 3. Minute marschierte Joel Vieting nahezu ungestört bis an die Strafraumkante und schob den Ball flach zum 0:1 ins lange Eck.

Hohkeppel dominiert erste Halbzeit

Die Gäste präsentierten sich bei sommerlichen Temperaturen äußerst konzentriert und kontrollierten die Partie vor allem im ersten Durchgang nahezu komplett. Fortuna leistete sich erneut zu viele einfache Ballverluste und individuelle Fehler.

Genau daraus entstand auch das zweite Tor: Nach einem Ballverlust an der eigenen Strafraumgrenze schaltete Hohkeppel blitzschnell um, Ferhat Saglam nutzte die Situation eiskalt zum 0:2 (34.).

Fortuna hätte kurz vor der Pause beinahe den Anschlusstreffer erzielt, doch Amadou Camara verfehlte freistehend wenige Meter vor dem leeren Tor.

Fortuna ohne Spielglück

Auch nach dem Seitenwechsel fehlte der Fortuna sowohl die Konsequenz als auch das nötige Glück. Während Hohkeppel die Führung souverän verwaltete, ließ die U23 mehrere Möglichkeiten ungenutzt. In der Schlussphase traf Mustafa Özdemir zudem noch den Pfosten. Damit bleibt die Mannschaft von Iraklis Metaxas nun seit acht Spielen ohne Sieg.

„Wir schlagen uns selbst“

Teammanager Stefan Kleefisch zeigte sich nach dem Spiel entsprechend frustriert: „Es ist seit Wochen bei uns dasselbe Lied.“ Besonders die wiederkehrenden Fehler ärgerten ihn:

„Wieder ein frühes Gegentor, wieder ein individueller Fehler im eigenen Strafraum.“ Auch offensiv fehlte Fortuna die Effizienz: „Vorne treffen wir das leere Tor nicht aus zwei Metern oder schießen an den Pfosten.“

Brunetto zufrieden mit erster Halbzeit

Hohkeppels Trainer Giuseppe Brunetto sprach dagegen von der besten ersten Halbzeit seit seinem Amtsantritt: „Bei hitzigen Temperaturen haben wir das Spiel kontrolliert und uns durch das hohe Pressing Chancen erarbeitet.“

Die Hoffnung im Aufstiegskampf lebt damit theoretisch noch ein wenig weiter: „Wir wollen selbstverständlich nächste Woche in unserem Wohnzimmer nachlegen und schauen, was in den letzten beiden Spielen noch passiert.“