Bruckmühl will gegen Kastl "mit einem guten Gefühl in die Winterpause"

Der SV Bruckmühl reist im letzten Spiel des Kalenderjahres 2024 zum TSV Kastl. Anpfiff der Partie in der Landesliga-Partie im Mauerberger Sportpark ist am Samstag um 12 Uhr.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl geht mit ordentlich Selbstvertrauen in das letzte Spiel des Jahres gegen den TSV Kastl. Zuletzt feierte der SVB unter der Leitung von Interimstrainer Mike Probst zwei Siege in drei Spielen und gab damit erstmals in dieser Spielzeit die rote Laterne ab: „Die Jungs haben keinen Grund sich zu verstecken und wir werden versuchen über den Weg vom vergangenen Wochenende ins Spiel zu kommen“, erklärt Probst.