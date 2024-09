Brochenzell gewinnt in Meckenbeuren, Vogt spielt 1:1 in Eschach

Am 4. Spieltag der Bezirksliga Bodensee sorgten packende Partien für Spannung und zahlreiche Tore. Besonders das Duell zwischen dem SV Maierhöfen/Grünenbach und dem FC Leutkirch stach mit sieben Treffern hervor, auch in Meckenbeuren ging es turbulent zu. Bemerkswert ist noch, das die ersten sieben Mannschaften in der Tabelle jeweils sieben Punkte haben.

Der FC Leutkirch startete besser in die Partie und ging bereits in der 13. Minute durch Luca Schneider mit 1:0 in Führung. Doch Maierhöfen/Grünenbach zeigte sich unbeeindruckt und glich nur zwei Minuten später durch Jonas Dopfer (15.) aus. Felix Merz brachte die Gastgeber in der 21. Minute mit 2:1 in Front. Philipp Greiter baute die Führung in der 63. Minute zum 3:1 aus, bevor erneut Felix Merz in der 74. Minute auf 4:1 stellte. Leutkirch kämpfte jedoch bis zum Schluss und verkürzte durch Fabian Nadig (81.) und Michael Koch (90.+2) noch auf 4:3, was den Gästen am Ende aber nicht mehr reichte.



Die TSG Ailingen setzte sich souverän mit 3:1 gegen die SGM Unterzeil/Seibranz durch. Kemenater (17.) und Hanslik (29.) brachten Ailingen in Führung. Widler verkürzte für die Gastgeber (40.), doch Kohler stellte in der Nachspielzeit den Endstand her (90.+4). Ailingen belegt nun mit sieben Punkten den fünften Platz.

Meckenbeuren gewann ein umkämpftes Spiel gegen den VfL Brochenzell mit 3:2. Yazici brachte Brochenzell in Führung (11.), doch Meckenbeuren drehte die Partie durch Treffer von Marschall (31.) und Mathis (40.). Yazici konnte per Foulelfmeter verkürzen (48.), nachdem Burkhart bereits in der 36. Minute mit einem Elfmeter an Meckenbeurens Torhüter Schraivogel gescheitert war.

Das Spiel wurde in der 64. Minute beim Stand von 3:1 für Baindt aufgrund eines Gewitters abgebrochen und wird mit großer Wahrscheinlichkeit neu angesetzt.

Dieses Derby wurde auf den 19. September verlegt.

Weingarten feierte einen 2:1-Auswärtssieg beim FC Scheidegg. Bachhofer (33.) und Kuhnt (37.) sorgten für eine komfortable Führung der Gäste. Haas verkürzte für Scheidegg in der 59. Minute, doch Weingarten verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Mochenwangen dominierte das Spiel gegen den SV Achberg und gewann mit 4:2. Oancea erzielte einen Doppelpack (27., 41.) und legte damit den Grundstein für den Sieg. Drammeh (58.) und Marks (72.) erhöhten auf 4:0, bevor Lau (82.) und Goldbrunner (90.+2) für Achberg verkürzten.

Der TSV Eschach und der SV Vogt trennten sich 1:1. Sprenger brachte Eschach früh in Führung (10.), doch Kraus glich für Vogt in der 35. Minute aus. Beide Teams haben nun sieben Punkte auf dem Konto und sind in der vorderen Tabellenhälfte.