Brisantes Duell im Tabellenkeller, erster SVI-Auftritt unter Neu-Coach

Während mit dem SSV 80 Gardelegen sogar noch ein Vertreter aus der LOTTO-Landesliga Nord am Wochenende sensationell um den Einzug ins Finale des dachbleche24-Landespokals spielt (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de), geht es im Ligabetrieb um Punkte. Drei Nachholer stehen auf dem Plan - jeweils mit direktem Einfluss auf den Abstiegskampf.
In Osterburg kommt es am Sonnabend zu einem Trainerdebüt. Nach dem vorgezogenen Abschied von Steffen Rau wird sich Neu-Coach Stefan Kotulla erstmals für die Geschicke des SV Irxleben verantwortlich zeigen. Zählbares hätte der SVI zum Einstand dringend nötig: Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Dagegen sind die Osterburger - aktuell auf Tabellenplatz acht - auch in ihrem dritten Landesliga-Jahr im ruhigen Fahrwasser unterwegs.
Zu einem brisanten Duell im Tabellenkeller empfängt der SV 08 Baalberge am Sonnabend den TuS Schwarz-Weiß Bismark. Während die Baalberger im neuen Jahr schon zwölf Punkte für die Mission Klassenerhalt eingefahren haben, steht der Landesliga-Dino aus der Altmark bei nur zwei Zählern in 2026. In der Tabelle rutschten die Bismarker bis auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Umso wichtiger ist das Gastspiel im Salzlandkreis.
Wie der SV Irxleben und der TuS Schwarz-Weiß Bismark steht auch der SV Preußen Schönhausen derzeit unter dem Strich. Dies könnte sich am Sonnabend ändern - dafür jedoch müsste der Aufsteiger für eine Überraschung sorgen. Zu Gast beim aktuellen Rangsechsten, dem Ummendorfer SV, bräuchte es dafür einen Sieg. Für den USV ist es das erste von mehreren Nachholespielen. Erst 16 Partien haben die Ummendorfer absolviert - alle anderen Landesligisten stehen mindestens schon bei 18 Spielen.