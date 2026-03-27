Brisantes Duell im Tabellenkeller, erster SVI-Auftritt unter Neu-Coach

Wie der SV Irxleben und der TuS Schwarz-Weiß Bismark steht auch der SV Preußen Schönhausen derzeit unter dem Strich. Dies könnte sich am Sonnabend ändern - dafür jedoch müsste der Aufsteiger für eine Überraschung sorgen. Zu Gast beim aktuellen Rangsechsten, dem Ummendorfer SV, bräuchte es dafür einen Sieg. Für den USV ist es das erste von mehreren Nachholespielen. Erst 16 Partien haben die Ummendorfer absolviert - alle anderen Landesligisten stehen mindestens schon bei 18 Spielen.