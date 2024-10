Bretzenheim erwartet Oberliga-Absteiger

Mainz/Bodenheim. Die TSG Bretzenheim bestreitet am Sonntag (15.15 Uhr) ein unverhofftes Nachbarschaftsduell gegen Absteiger VfR Baumholder.

Der Ex-Oberligist ist in die Abstiegszone gerutscht, was vor allem auf eine enorme Zahl Gegentore zurückzuführen ist – fast drei pro Spiel. Bei nur einem liegt seit Anfang September der Schnitt der 46er, die über die Stabilität zur Sicherheit gefunden haben und gegen Waldalgesheim (1:1) sowie bei Pirmasens II (4:1) zudem mit Körperlichkeit zum Erfolg kamen – keine Attribute, die man automatisch mit der TSG in Verbindung bringt. Auch weil sich der Kader mehr und mehr füllt, ist die TSG nach ihrer Sieglos-Serie zum Start nun mittendrin im Pulk rund um die „rote Linie“.