Brennpunkt Abstiegskampf: Kellerkracher in Amberg und Roding

Zwei sogenannte Sechs-Punkte-Spiele im Tabellenkeller stehen im Fokus des 27. Landesliga-Spieltags. Hier erwartet der FC Amberg den punktgleichen TV Parsberg, dort könnte der TSV Kareth-Lappersdorf mit einem Auswärtssieg im Klassement an Gegner TB 03 Roding vorbeiziehen. Ein weiteres Oberpfalzduell steigt zwischen dem FC Kosova Regensburg und dem ASV Burglengenfeld. Bereits am Freitag macht der souveräne Spitzenreiter FC Sturm Hauzenberg seine Aufwartung im Oberen Bayerischen Wald beim 1. FC Bad Kötzting.



Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Der Punkt in Roding war wichtig für uns, aber leider seht teuer erkauft. Quirin Huber war nach seiner Verletzung auf einem guten Weg, hat sich jedoch beim Abstützen nach einem Foul schwer am Ellenbogen verletzt. Er wird uns bis Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Am Freitag kommt der souveräne Spitzenreiter zu uns an den Roten Steg. Aufgrund der Tabellensituation geht der Sturm zwar als Favorit ins Spiel, allerdings wollen wir hier dagegenhalten und versuchen unser Spiel zu machen. Mit der nötigen Disziplin und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist sicher etwas möglich.“



Personalien: Abgesehen von der angesprochenen Ellenbogenverletzung bei Quirin Huber, sind Tobias Hanninger und Jeremias Burkhardt nach wie vor verletzt. Zudem muss Sebastian Benesch wegen Kniebeschwerden passen.





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Der souveräne Heimsieg gegen Amberg hat der Mannschaft vor allem vom Kopf her gut getan. Die Stimmung ist hervorragend und man merkte den Spielern in der Trainingswoche die Fokussierung an, einen Auswärtsdreier nachzulegen. Am Freitagabend zu Gast am Roten Steg unter Flutlicht hat immer einen besonderen Reiz. Die routinierte Früchtl-Elf agierte in den bisherigen Ligaspielen taktisch sehr diszipliniert, wodurch es unsererseits einer ausgewogenen Balance zwischen offensivem Risiko und defensiver Absicherung bedarf. Eine zweifelsohne schwierige Aufgabe, die wir unbedingt meistern wollen.“



Personalien: Fabian Wiesmaier ist letztmals gesperrt, Florian Seibold ist studienbedingt verhindert.







Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Mit Landshut kommt ein extrem unbequemer Gegner zu uns, der uns alles abverlangen wird. Wir wissen, dass wir uns wie in den letzten drei Spielen alles hart erarbeiten müssen. So wird auch die Herangehensweise am Samstag sein.“



Personalien: Franz Wendl, Markus Koller, Hans Liebl und Tobias Koller sind weiterhin keine Optionen. Hinter dem Mitwirken von Maximilian Wellisch und Simon Meindl steht noch ein Fragezeichen. Dominik Pongratz kehrt nach einer Lungenentzündung ins Aufgebot zurück.





Sebastian Paul (Trainer SpVgg Landshut): „Lam ist nach der Winterpause noch ungeschlagen. Dementsprechend erwartet uns eine hohe Hürde. Wir treffen auf einen mannschaftlich geschlossenen Gegner mit Stärken bei Standardsituationen. Mit Mühlbauer und Loderbauer hat die Truppe zudem zwei Unterschiedsspieler in ihren Reihen. Wir haben uns jedoch gezielt vorbereitet und wollen einen harten Kampf abliefern, um so etwas Zählbares mitzunehmen.“



Personalien: Neben Torjäger Kenneth Sigl müssen mit Jannis Tsimeridis und Christoph Marten zwei weitere Stammkräfte ersetzt werden.







Andreas Scheler (Trainer FC Amberg): „Sowohl für uns als auch für Parsberg ist das ein Sechs-Punkte-Spiel. Parsberg fuhr zuletzt knappe Ergebnisse ein und dürfte uns ein offenes Duell liefern. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und müssen mit einer Top-Leistung den ersten Schritt machen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Für uns zählt nur ein Sieg.“



Personalien: Bei den Trainingsrückkehrern Benjamin Burger, Jasmin Abdihodzic, Matthew Carswell und Yannik Haller bleibt abzuwarten, inwieweit es am Wochenende schon zu einem (Kurz-)Einsatz reicht. Vor allem hinter Burger und Abdihodzic steht ein dickes Fragezeichen.





Personalien: Coach Stefan Weber kann voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Einzig Isa Kagirov hat Probleme mit dem Oberschenkel, sollte aber einsatzfähig sein. Dauerverletzt sind Leon Brandl und Pascal Schäfler.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): „Ettmannsdorf hat mit Böhm und Rothut ein sehr starkes Zentrum, mit Schmidt und Grünauer zwei überragende Flügelspieler und mit Stowasser einen Top-Torjäger. Wir sind in diesem Duell klarer Außenseiter, zumal wir personell wieder richtig angezwickt sind. Defensiv haben wir es in den letzten Spielen aber richtig gut gemacht und wenn wir vorne endlich mal unsere Chancen effektiver verwerten können, sind wir auch gegen den Tabellenzweiten nicht komplett chancenlos.“



Personalien: Niklas Hauner, Florian Garhammer, Roman Artemuk, Laurin Hübscher und Marlon Limmer stehen nicht zur Verfügung.





Mario Albert (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Ich bin immer noch verärgert über die Niederlage gegen Kareth, weil wir vermeidbar Punkte liegen gelassen haben. Wenn wir weiter vorne dabei bleiben wollen, müssen wir zusehen, eine geschlossene Mannschaftsleistung abzurufen. Deggendorf hat eine junge Mannschaft, die vieles richtig gemacht. Für uns ist das ein absolutes Schlüsselspiel, wohin die Reise geht: spielen wir um Platz 2 oder um die goldene Ananas? Das Ziel muss ein Sieg sein.“



Personalien: Neben den bekannten Dauerausfällen muss wohl auch Alexandru Dragut ersetzt werden, hinter dessen Mitwirken ein großes Fragezeichen steht.







Das Hinspiel gegen Bogen ging für Fabian Geitner (links) und Luhe-Wildenau mit 1:3 verloren. – Foto: Stefan Ritzinger









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Gegen Bogen erwartet uns eine gestandene Landesliga-Mannschaft, die viele erfahrene Spieler in ihren Reihen hat und vor allem auch offensiv über richtig gute Einzelspieler verfügt. Für uns wird es wichtig sein, an die gezeigte Leistung gegen Burglengenfeld anzuknüpfen, um die Punkte bei uns zu behalten.“



Personalien: Dominik Zawal und Lukas Winderl fallen verletzt aus, außerdem ist Abwehrmann Daniel Ettl nach seiner Roten Karte gegen Burglengenfeld gesperrt.





Heribert Ketterl (Trainer TSV Bogen): „Leider konnten wir gegen Deggendorf nicht an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen. In Luhe-Wildenau werden wir in allen Bereichen wieder eine gewaltige Schippe drauflegen müssen. Wir sind aber 2025 immer noch ungeschlagen und das soll auch so bleiben. Allerdings sieht es personell alles andere als rosig aus.“



Personalien: Jonas Gmeinwieser musste schon gegen Deggendorf kurzfristig passen und ist auch dieses Mal keine Option. Zudem stehen hinter der Einsätzen von Kapitän Lukas Käufl, Patrick Fuchs und Michael Dietl große Fragezeichen.









Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Das Spiel gegen Kareth ist für uns ein Sechs-Punkte-Spiel. Die gegnerische Mannschaft agiert mit viel Laufbereitschaft und Aggressivität. Zuletzt hat sie sich mit dem Sieg gegen Ettmannsdorf für diesen Aufwand belohnt. Wir müssen mit viel Intensität dagegenhalten und vor allem in der Chancenverwertung kaltschnäuziger werden, um so unser erstes Heimspiel-Tor im Jahr 2025 zu machen.“



Personalien: Aus der vergangenen Partie trugen Benjamin Tolks und Alexander Schafberger Blessuren davon. Bei beiden entscheidet sich der Einsatz kurzfristig. Leon Reisinger und Karim Nerl sind noch keine Option.





Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Wir wissen um die Qualität von Roding, das auf allen Positionen richtig gute Einzelspieler hat. Am vergangenen Wochenende konnten wir mit dem Sieg in Ettmannsdorf den ersten Schritt gehen und haben diese Woche richtig gut trainiert. In Roding wollen wir selbstbewusst auftreten und unser Spiel spielen. Ich erwarte ein Spiel, das bis zur letzten Sekunde spannend bleibt und in dem Kleinigkeiten entscheiden. Es gilt, extrem zweikampfstark zu sein, unser Tor gut zu verteidigen und die individuelle Qualität des Gegners nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch in Roding erfolgreich sein können.“



Personalien: Gegenüber der Vorwoche bleibt alles beim Alten.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit Burglengenfeld kommt ein formstarkes Team zu uns an den Weinweg. Überdies ist es die viertstärkste Auswärtsmannschaft der Liga. Wir werden alles dafür tun, Wiedergutmachung für die Pleite gegen Passau zu betreiben und den vollen Punktertrag bei uns zu behalten.“



Personalien: Kapitän Lirim Gashi und Endrit Veselaj müssen ersetzt werden. Dafür kehren Rozart Burgaj und Albi Begaj in den Kader zurück.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir sind mit sieben Punkten sehr gut ins neue Jahr gestartet. Kosova Regensburg ist eine gute Mannschaft, die trotz der nicht optimalen Platzverhältnisse versucht, einen gepflegten Ball zu spielen und sich mit ihrer technischen Klasse aus schwierigen Situationen herauszulösen. Das machen sie sehr gut. Nichtsdestotrotz fahren wir nach Regensburg, um nicht zu verlieren und im neuen Jahr weiter ungeschlagen zu bleiben. Hierfür müssen wir von Beginn an wach und konzentriert sein und selbst gute Aktionen haben. Zudem müssen wir wieder mutiger nach vorne spielen. Trotz der Ausfälle wird der Kader groß genug sein, um eine schlagkräftige Truppe sowie eine schlagkräftige Bank aufbieten zu können.“



Personalien: Hinter etlichen Spielern steht ein Fragezeichen, so dass sich der finale Kader erst kurzfristig entscheidet. Samuel Fischer, Niklas Jürss, Frederic Schüll, Leopold Knauer, Leon Brandl und Luca Spickenreuther sind allesamt angeschlagen. Immerhin stehen Fernando Roesler und Richard-Ray Cin wieder zur Verfügung.





