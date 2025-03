Alexander Guth und der TV Parsberg machen derzeit eine sportlich schwere Zeit durch. – Foto: Charly Becherer

»Unser Konstrukt hängt an einem seidenen Faden« Landesliga-Newcomer TV Parsberg hat die letzten neun Spiele allesamt verloren

Die harten Fakten sind ernüchternd. Seit Anfang Oktober wartet der TV Parsberg in der Landesliga Mitte auf einen Sieg. Die Horror-Serie umfasst mittlerweile neun Niederlagen am Stück. Auch die drei Auftaktpartien nach der Winterpause gingen in die Hose. Seit dem Wochenende finden sich die Fußballer aus dem Landkreis Neumarkt auf einem direkten Abstiegsplatz wieder. Allerdings ist das rettende Ufer weiter nur vier Punkte entfernt. TV-Trainer Stefan Weber, er führte den Verein im Eiltempo von der Kreisliga in die Landesliga, stand uns ausführlich Rede und Antwort...

0:2 gegen Seebach, 2:3 gegen Eggenfelden, 2:3 gegen Lam – den Start in die Restrückrunde hättet Ihr Euch sicher anders vorgestellt. Zuletzt verspielte Deine Mannschaft eine frühe 2:0-Führung. Bezeichnend für die aktuelle Situation?

Stefan Weber (49): Das hat mehrere Dimensionen. Grundsätzlich haben wir gegen drei Mannschaften gespielt, die in der Rückrunde noch nicht viele Spiele verloren haben und zum gestandenen Potenzial der Landesliga gehören. Nichtsdestotrotz hat meine Mannschaft gegen Eggenfelden und Lam eine sehr gute Leistung gezeigt. In Eggenfelden haben wir sehr gut dagegengehalten, doch ein Traumtor des Gegners zum 1:0 hat uns ein Stück weit einen kleinen Genickschlag verpasst. Dennoch hat man schon da gesehen, dass die Mannschaft den Abstiegskampf annimmt und gewillt ist. Das Spiel gegen Lam war nochmal eine positive Steigerung. Wir haben die erste halbe Stunde dominiert, unser Matchplan ist da voll aufgegangen. Allerdings hängt unser Konstrukt an einem seidenen Faden. Heißt: Wenn ein Nackenschlag passiert, wie beispielsweise das saublöde Gegentor in Eggenfelden, dann kriegt die Mannschaft ihre PS nicht mehr auf die Straße. Daran müssen wir arbeiten. Das Thema ist Selbstvertrauen, Mentalität, Mut und der Glaube an sich selbst. Fußballerisch und konditionell können wir definitiv mithalten.





Ihr steuert der unheimlich wichtigen Partie beim direkten Konkurrenten FC Amberg zu. Was stimmt Dich hoffnungsfroh, dass Ihr Euch aus der Abwärtsspirale befreien könnt?

Zum einen stimmt mich der Blick auf die Tabelle immer noch positiv. Nach gut zwei Dritteln der Saison ist es immer noch so, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können – auch über den Strich der Relegation. Viele hatten uns das am Anfang der Saison gar nicht zugetraut. In den letzten Jahren waren die Aufsteiger aus der Bezirksliga Süd ja fast immer in den Abstiegskampf verwickelt. Viele sind hoch und direkt wieder runter gegangen. Das ist auch uns vor der Saison so prophezeit worden. Dies war uns bewusst.



Der zweite Aspekt ist die Trainingsbeteiligung und -intensität. Selten sind bei einem Training nicht mindestens 70, 75 Prozent des Kaders anwesend. In den letzten Einheiten waren es sogar über 90 Prozent. Dabei darf nicht vergessen werden, dass wir eine der wenigen Vereine in der Liga sind, die den Spielern kein Geld zahlen. Natürlich haben wir noch den ein oder anderen Qualitätsunterschied gegenüber anderen Teams der Landesliga, aber das müssen wir über das Training schließen. Was mich auch sehr positiv stimmt ist, wie die Jungs den vorgegebenen Plan umsetzen. Das hat man gegen Lam gesehen. Als nächsten Schritt gilt es, die Fehler zu minimieren und wenn wir Fehler machen bzw. Nackenschläge kassieren, diese abzuschütteln und trotzdem weiterzumachen und mutig zu bleiben. Dann ist gegen Amberg, aber auch anschließend gegen Hauzenberg und Bad Kötzting, etwas drin.







Glaubt weiterhin fest an seine Mannschaft und den Klassenerhalt: Parsbergs Chefanweiser Stefan Weber. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink





Bemerkenswert ist, dass die Winterneuzugänge Raphael Heimisch und Alexander Stark auf Anhieb den Sprung in die erste Elf geschafft haben.

Sie bringen uns definitiv nochmal einen Schub. Ich bin mit der Entwicklung von Alex Stark, der im letzten Halbjahr Kreisliga gespielt hat, mehr als zufrieden. Er bringt immer mehr das, was ich mir von ihm erwartet habe: Biss, Galligkeit, Zweikampfintensität. Das wirkt sich positiv auf die restliche Mannschaft aus. Auch Raphi Heimisch tut unserem Spiel sehr gut. Anfangs hat man gemerkt, dass ihm bis dato die Regelmäßigkeit an Einsatzzeit gefehlt hat. Mit jedem Training und Spiel wird er wichtiger für uns. Es freut mich unbändig, dass er sich gegen Lam mit dem ersten Tor belohnt hat. Es wird nicht sein letztes Tor für uns bleiben. Pascal Schäfler, unser dritter Winterneuzugang, hat sich leider eine Sehnen-Fehlstellung im Sprunggelenk zugezogen. Der Heilungsprozess dauert länger als gedacht, weshalb er uns auf absehbare Zeit fehlen wird. Schade, weil er uns mit seiner Qualität gutgetan hätte.





Du hattest zuletzt in der Tageszeitung verlauten lassen, dass die Landesliga womöglich noch zu früh für die Mannschaft gekommen sei. Kannst Du diese Aussage konkretisieren?

Gegenüber den anderen Mannschaften haben wir einen gewissen infrastrukturellen Nachteil. Wir können auf keinen Kunstrasen zurückgreifen, haben auf dem Trainingsplatz eine schlechte Licht- und Platzqualität. Darunter leidet die Trainingsqualität. Vor allem im vergangenen Herbst beim schlechten Wetter hat uns das extrem belastet. Des Weiteren war die Entwicklung der Mannschaft sehr rasant. Man darf nicht vergessen, dass wir in der Saison 2019/21 noch gegen den Abstieg aus der Kreisliga gekämpft haben. Dadurch fehlt uns ein Fundament, auf das wir in einer schlechter Phase zurückgreifen können. Überdies war es die Mannschaft in den letzten vier Jahren nicht gewohnt, solch eine Durststrecke zu haben. Nichtsdestotrotz bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir die nötige Qualität für die Landesliga haben. Wir werden alles daran setzen, in der Landesliga zu bleiben – notfalls über die Relegation. Hier sind wir ja schon geübt.





Abschließend: Was gibst Du den Fans und dem Umfeld auf den Weg?

Zunächst möchte ich mich bei den treuen Unterstützen bedanken. Natürlich werden auch die Stimmen im Umfeld lauter, dass wir zu schlecht für die Landesliga sind. All diesen negativen Kommentatoren wollen wir es zeigen, indem wir die Klasse halten.





Das Interview führte Florian Würthele.