Breitenbrunn stellt neues Trainer-Duo vor

Vollzug bei der Trainersuche meldet der SV Breitenbrunn. Der abstiegsgefährdete Bezirksligist geht mit einem gleichberechtigten Trainer-Duo in die Restrückrunde der Bezirksliga Süd. Den einen Part bildet Markus Waffler (29), der vom Co-Spielertrainer zum Spielertrainer aufsteigt. An die Seite des ehemaligen Regionalliga-Fußballers rückt Michael Ferstl . Der 38-jährige, langjährige Ex-Spieler des SVB übernimmt die Rolle des Linientrainers. Kurz nach dem Gang in die Winterpause hatten sich die Wege des Vereins und seines bisherigen Trainers Florian Reichold im gegenseitigen Einvernehmen getrennt .

Dass Markus Waffler weiterhin Teil des Trainergespanns sein würde, das stand schon fest. Nun ist auch seine künftige Rolle klar. Der 29-Jährige steigt zum Spielertrainer auf. Seit 2023 bekleidete er in Breitenbrunn das Amt des spielenden Co-Trainers. Im Trikot des VfB Eichstätt bestritt der Defensivspieler gut hundert Spiele in der Regionalliga Bayern.



So gut wie keine Vorlaufzeit dürfte Michael Ferstl brauchen. Schließlich spielte der heute 38-Jährige früher etliche Jahre für den SVB und kennt dementsprechend die Gegebenheiten und handelnden Personen bestens. Erste Erfahrungen als Trainer sammelte Ferstl beim TSV 1906 Freystadt. Beim Neumarkter Kreisklassisten stand er bis zum Ende der vergangenen Saison an der Seitenlinie.



Breitenbrunns Verantwortliche um Abteilungsleiter Willi Ferstl sind überzeugt davon, dass diese Doppel-Lösung die passende ist für den anstehenden Abstiegskampf in der Bezirksliga Süd. „Gemeinsam bilden die beiden das starke und dynamische Trainer-Duo für die Zukunft“, schreibt der Verein auf seinen sozialen Kanälen. Vorerst ist die Lösung bis zum Saisonende angedacht, alles Weitere wird sich herausstellen.



Damit die „Mission Klassenerhalt“ ein erfolgreiches Ende findet, hat sich der aktuelle Tabellen-14. auch auf Spielerseite Verstärkung an Bord geholt. So wechselt Daniel Fuchsgruber vom Kreisklassisten SpVgg Willenhofen ins Waldstadion. Der 21-jährige Mittelfeldmann spielte im Herrenbereich bislang ausschließlich für Willenhofen, wagt nun den Sprung in die Bezirksliga. Das erste Punktspiel nach der Pause bestreitet Breitenbrunn am 7. März in Prüfening. Das Pokal-Viertelfinalspiel in Beratzhausen, ursprünglich auf den 8. März terminiert, muss verlegt werden.