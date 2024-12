Brecht macht’s

"Wir möchten uns bei Volkan für die kurzfristige Hilfe in dieser schwierigen sportlichen Situation herzlich bedanken", so der Sportliche Leiter Nikolas Bender.



Uli Brecht war bereits von 2010 bis Ende 2015 Trainer bei den Schwarz-Blauen und führte die Mannschaft von der Kreisklasse A bis an die Spitze der Landesliga Rhein-Neckar. Zwischenzeitlich coachte er den FC Badenia St. Ilgen, den 1. FC Mühlhausen, den VfR Mannheim sowie den ASC Neuenheim.



Nikolas Bender erklärt weiter: "Mit Uli konnten wir einen absoluten Fachmann für uns gewinnen, der unseren Verein bestens kennt und einige der heute vorhanden Strukturen damals selbst mit aufgebaut hat."