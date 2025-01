Brasilien, Finnland, Herne: US-Legion bei Westfalia Herne wächst

Trainer Knappmann kann sich – auch angesichts der Rot-Sperre von Moritz Brüggemann – auch einen Einsatz auf der Position des rechten Innenverteidigers in einer Dreierkette vorstellen. Laut transfermarkt.de kann Bitton diese Positon ebenfalls bekleiden. "Da ist es immer gut, wenn man jemanden hat, der die Außenverteidigerposition kennt", so Knappmann in der "WAZ".

Für Joel Trejo ist der deutsche Fußball kein unbekanntes Pflaster. Der Amerikaner mit Wurzeln aus El Salvador spielte in der Hinrunde für den SV Wilhelmshaven in der Oberliga Niedersachsen, kam dort vermehrt als Joker zum Einsatz. Am 2. Februar gastieren die Norddeutschen zum Test am Schloss Strünkede.