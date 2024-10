Brandenburger SC Süd 05: Trainerfrage ist geklärt

Nach den letzten Wochen und einer deutlichen Leistungssteigerung übernehmen nun beide Trainer nach vielen positiven Gesprächen die Mannschaft. Das Duo Braun und Görisch wird die 1. Mannschaft des BSC Süd 05 in einer Doppelrolle durch die Saison, bis zum 30.06.2025 mit allen Verantwortungen für den Trainings- und Spielbetrieb führen.

„Wir möchten uns für das in uns gesetzte Vertrauen von Seiten des Vorstandes und aller Verantwortlichen bedanken. Auch aus der Fangemeinde und aus dem Mitgliederkreis haben wir in den letzten Tagen viel Zuspruch bekommen. Mit der großartigen Unterstützung aller im Rücken nehmen wir diese neue, aber auch große Herausforderung gerne an“, so René Görisch

„Ich freue mich, den Weg, den wir jetzt vor ein paar Wochen mit dem Wechsel begonnen haben, weiter mit Rene´ und Florian gehen zu können. Das ist eine große Verantwortung für beide, das gesamte Team und den Verein. Aber wir haben in der Zeit schon eine große positive Veränderung innerhalb der Mannschaft erkennen können. Darauf möchten wir mit den beiden weiter aufbauen", sagt Präsident Peter Janeck