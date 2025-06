Bozesan ist Aubstadts neuer Cheftrainer - Grell nicht mehr mit an Bord

Der TSV Aubstadt hat eine turbulente Spielzeit 2024/25 in der Regionalliga Bayern hinter sich. Erst am letzten Spieltag gelang mit einem 3:0-Erfolg beim bereits abgestiegenen FC Eintracht Bamberg der Klassenerhalt. Jetzt stellen die Grabfelder die Weichen für die kommende Saison: Claudiu Bozesan wird neuer Cheftrainer des TSV Aubstadt, David Büschelberger assistiert ihm und wird sein Co-Trainer. Der bisherige Coach Julian Grell, der im Frühjahr zusammen mit Josef Francic für das Team verantwortlich war, wird nicht mehr im Trainerstab der ersten Mannschaft dabei sein. Grell wird dem TSV aber in anderweitiger Funktion dem Verein erhalten bleiben. Welche Aufgaben der 38-Jährige konkret übernehmen wird, wollen die Aubstädter zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.