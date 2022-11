Bosporus-Kampfgeist bringt Heim-Dreier 2:1 im A-Liga-Spitzenspiel über FSV Oberwalluf +++ Walluf und Hallgarten trennen sich remis

Rheingau-Taunus . 2:1 hieß es im Topspiel der A-Liga Rheingau-Taunus für den SV Bosporus Eltville im Duell mit dem FSV Oberwalluf. Julian Otte brachte die Gäste vor 150 Zuschauern zwar in Führung, doch die Eltviller ließen sich nicht beirren. „Ein Erfolg unseres Kampfgeistes“, jubelte Bosporus-Sprecher Ertunc Kurt. Zunächst verwandelte Spielertrainer Edip Bata den an Kamil Kutluata verursachten Elfmeter, ehe Meris Smailovik die Vorlage zum 2:1 lieferte. Habib Jafari stand goldrichtig und schob ein. Nach dem Abpfiff sah Gäste-Spieler Paul Ott noch Rot wegen Schiedsrichter-Beleidigung. FSV-Spielausschuss-Chef Volker Boehnke fasste zusammen: „Der Schiedsrichter, der früher bei Bosporus gespielt hat, hat sicher in einigen Situationen nicht so glücklich gepfiffen, Doch an ihm lag es nicht, dass wir verloren haben. Wir haben uns schon ein bisschen den Schneid abkaufen lassen.“ Ein weiteres Gäste-Tor von Otte sei einer Abseitsentscheidung zum Opfer gefallen, schilderte Boehnke.